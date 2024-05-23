Инстасамка попала в список приглашенных звезд на ПМЭФ-2024

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) выступит с концертом рэп-певица Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева, родилась в Тобольске Тюменской области). Как сообщает telegram-канал Mash, кроме современных артистов на форуме выступят и артисты старшего поколения.
«Нейромонах Феофан, Инстасамка, Баста и десяток других артистов выступят этим летом в рамках ПМЭФ-2024. Звёзды порадуют гостей во время неформальной вечерне-тусовочной части форума. Из старой поп-гвардии — Валерий Сюткин, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Игорь Корнелюк, группы „Любэ“ и „Руки вверх“. Приедут и те, кто помоложе: Anna Asti, HammAli & Navai, IOWA, Artik и Seville», — передает Mash.
На форуме сыграют и представители рок-сцены — группы «ЧиЖ», «Чайф» и «Рондо». Сообщается, что на мероприятии не будет выступать российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), который был хедлайнером в прошлом году. ПМЭФ пройдет на множестве площадок в Санкт-Петербурге с 4 по 9 июня.
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