ЕС установил двухлетний рекорд по поставкам вина в Россию

ЕС в марте нарастил поставки вина в Россию до 26,6 тысячи тонн

В России рекордное количество вина из Европы за два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В марте Евросоюз установил рекорд по поставкам вина в Россию до максимума с конца 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статистики.

«Так, в марте европейский экспорт вырос на четверть в месячном и годовом выражении — до 26,6 тысячи тонн. Это стало максимальный показатель с декабря 2022 года, когда закупки составили 30 тысяч тонн», — сообщает РИА Новости.

Несмотря на подобную статистику, еще осенью 2023 года виноторговая компания Fort сообщала, что в РФ пропадут недорогие вина из Европы. Там уточняли, что это касается напитков до 700 рублей за бутылку.