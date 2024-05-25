ЕС установил двухлетний рекорд по поставкам вина в Россию

ЕС в марте нарастил поставки вина в Россию до 26,6 тысячи тонн
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Губернаторский прием ко Дню печати. Челябинск , вино, шампанское, выпивка, алкоголь, спиртное, фужер
В России рекордное количество вина из Европы за два года Фото:

В марте Евросоюз установил рекорд по поставкам вина в Россию до максимума с конца 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статистики.

«Так, в марте европейский экспорт вырос на четверть в месячном и годовом выражении — до 26,6 тысячи тонн. Это стало максимальный показатель с декабря 2022 года, когда закупки составили 30 тысяч тонн», — сообщает РИА Новости.

Несмотря на подобную статистику, еще осенью 2023 года виноторговая компания Fort сообщала, что в РФ пропадут недорогие вина из Европы. Там уточняли, что это касается напитков до 700 рублей за бутылку.

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В марте Евросоюз установил рекорд по поставкам вина в Россию до максимума с конца 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статистики. «Так, в марте европейский экспорт вырос на четверть в месячном и годовом выражении — до 26,6 тысячи тонн. Это стало максимальный показатель с декабря 2022 года, когда закупки составили 30 тысяч тонн», — сообщает РИА Новости. Несмотря на подобную статистику, еще осенью 2023 года виноторговая компания Fort сообщала, что в РФ пропадут недорогие вина из Европы. Там уточняли, что это касается напитков до 700 рублей за бутылку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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