Столтенберг: НАТО по-прежнему не хочет конфликта с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Столтенберга в Киев, нато, Столтенберг
Войск НАТО не должно быть в небе или на земле на Украине, заявил Столтенберг Фото:

НАТО все так же стремится избегать прямого столкновения с Россией из-за Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что войск НАТО не должно быть в небе или на земле на Украине.

«Наша основная задача — предотвращение эскалации конфликта, перерастания в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе. НАТО не будет стороной конфликта на Украине», — сказал он. Трансляция ведется на сайте НАТО.

Столтенберг отметил, что если силы НАТО будут атаковать российские объекты в небе или на земле на Украине, то в этой ситуации «будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта». Вместе с тем, генсек НАТО подчеркнул, что у альянса есть другая главная задача — поставлять Украине больше оружия и боеприпасов. Он также снова призвал разрешить Украине бить по России западным оружием.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО все так же стремится избегать прямого столкновения с Россией из-за Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что войск НАТО не должно быть в небе или на земле на Украине. «Наша основная задача — предотвращение эскалации конфликта, перерастания в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе. НАТО не будет стороной конфликта на Украине», — сказал он. Трансляция ведется на сайте НАТО. Столтенберг отметил, что если силы НАТО будут атаковать российские объекты в небе или на земле на Украине, то в этой ситуации «будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта». Вместе с тем, генсек НАТО подчеркнул, что у альянса есть другая главная задача — поставлять Украине больше оружия и боеприпасов. Он также снова призвал разрешить Украине бить по России западным оружием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...