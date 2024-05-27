Столтенберг: НАТО по-прежнему не хочет конфликта с Россией

27 мая 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Войск НАТО не должно быть в небе или на земле на Украине, заявил Столтенберг Фото: Официальный сайт президента Украины НАТО все так же стремится избегать прямого столкновения с Россией из-за Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что войск НАТО не должно быть в небе или на земле на Украине. «Наша основная задача — предотвращение эскалации конфликта, перерастания в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе. НАТО не будет стороной конфликта на Украине», — сказал он. Трансляция ведется на сайте НАТО. Столтенберг отметил, что если силы НАТО будут атаковать российские объекты в небе или на земле на Украине, то в этой ситуации «будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта». Вместе с тем, генсек НАТО подчеркнул, что у альянса есть другая главная задача — поставлять Украине больше оружия и боеприпасов. Он также снова призвал разрешить Украине бить по России западным оружием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО все так же стремится избегать прямого столкновения с Россией из-за Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что войск НАТО не должно быть в небе или на земле на Украине. «Наша основная задача — предотвращение эскалации конфликта, перерастания в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе. НАТО не будет стороной конфликта на Украине», — сказал он. Трансляция ведется на сайте НАТО. Столтенберг отметил, что если силы НАТО будут атаковать российские объекты в небе или на земле на Украине, то в этой ситуации «будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта». Вместе с тем, генсек НАТО подчеркнул, что у альянса есть другая главная задача — поставлять Украине больше оружия и боеприпасов. Он также снова призвал разрешить Украине бить по России западным оружием.