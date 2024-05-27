Путин и президент Узбекистана вместе посадили голубую ель. Видео

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Президенты России и Узбекистана посадили голубую ель в Аллее почётных гостей
Президенты России и Узбекистана посадили голубую ель в Аллее почётных гостей Фото:

Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев посадили голубую ель в Аллее почетных гостей. Это произошло во время визита российского лидера в Ташкент. 

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем telegram-канале видео, как Путин и Мирзиеев садят ель. После этого президенты полили растение и сделали совместное фото. 

Президент РФ Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели переговоры на территории республики. В ходе них они заключили свыше 20 соглашений, которые касались сфер миграции, образования, инвестиций, товарооборота и другого. URA.RU публиковало кадры встречи лидеров государств. 

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Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев посадили голубую ель в Аллее почетных гостей. Это произошло во время визита российского лидера в Ташкент.  Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем telegram-канале видео, как Путин и Мирзиеев садят ель. После этого президенты полили растение и сделали совместное фото.  Президент РФ Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели переговоры на территории республики. В ходе них они заключили свыше 20 соглашений, которые касались сфер миграции, образования, инвестиций, товарооборота и другого. URA.RU публиковало кадры встречи лидеров государств. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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