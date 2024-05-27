Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев посадили голубую ель в Аллее почетных гостей. Это произошло во время визита российского лидера в Ташкент.
Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем telegram-канале видео, как Путин и Мирзиеев садят ель. После этого президенты полили растение и сделали совместное фото.
Президент РФ Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели переговоры на территории республики. В ходе них они заключили свыше 20 соглашений, которые касались сфер миграции, образования, инвестиций, товарооборота и другого. URA.RU публиковало кадры встречи лидеров государств.
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