Путин и Мирзиеев сделали совместное заявление

Во время визита президента России Владимира Путина в Ташкент делегации двух стран утвердили более 20 соглашений, меморандумов и протоколов. Перед этим глава России и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали совместное заявление.
«Церемония подписания прошла в присутствии глав обоих государств», — сообщает ТАСС. Отмечается, что среди ключевых соглашений — планы по увеличению торговли, сотрудничеству в области культуры, техническому содействию и научным исследованиям.
Кроме того, особое внимание уделено открытию филиалов российских вузов в Узбекистане. А также строительству АЭС российского дизайна, подчеркнули в сообщении.
Ранее стало известно, что власти России и Узбекистана планируют навести порядок в миграционной сфере. Эта тема стала одной из приоритетных на переговорах президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиеева во время госвизита российского лидера в Ташкент 27 мая.
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