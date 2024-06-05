Студентка-медик из ЯНАО не попала на борт самолета авиакомпании «Ямал», летевшего из Тюмени в Салехард, из-за минутного опоздания. Девушка прошла досмотр на рейс, но на посадке в автобус сотрудник сказал, что автобус ушел минуту назад. Пост об этом был размещен в социальных сетях, автор поста дал комментарий URA.RU на условиях анонимности.
«Моя дочка попадет в медучреждение, просто деньги на билет пропали — это мелочи жизни. Взяли билет на второй рейс, который будет сегодня из Тюмени в Салехард. Думаю, у нас в городе в медучреждении отнесутся с пониманием, что она не сегодня попадет туда на практику, а на следующий день», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Автор поста сообщает, что не собирался оскорблять сотрудников авиакомпании, однако разместил анонимный пост, чтобы его услышал тот самый человек, который отказал девушке в посадке.
Комментаторы к посту поделились своим видением ситуации. «Она сама сидела в накопителе и не пошла на посадку! Возможно сидела в накопителе, и в телефоне залипла... Ее раз 10 искали — кричали, а она не слышала. Сообразила видимо когда уже дверь самолета закрыли, и он начал выруливать... Теперь все виноваты, а не она?», — утверждает один из комментаторов. «Авиакомпания здесь абсолютно ни при чем, это службы аэропорта», — пишет второй. «Был в подобной ситуации, опоздал из-за аварии на трассе. Даже трап подогнали что бы я сел, все зависит от людей», — сообщает третий комментатор.
Корреспондент URA.RU сделал запросы в аэропорт Рощино (Тюмень), а также в авиакомпанию «Ямал». На момент написания новости, ответы на запрос не поступили.
Ранее редакция URA.RU сообщала, что авиакомпания «Ямал» почти на два часа задержала авиарейс. Информация задержки рейса, который летел из Надыма (ЯНАО) в Тюмень, появилась на сайте Рощино.
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