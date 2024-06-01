В ЯНАО почти на два часа задержали рейс до Тюмени

В Надыме задержали самолет из-за позднего прибытия судна
Авиакомпания «Ямал» почти на два часа задержала самолет, который летел из Надыма (ЯНАО) в Тюмень. Информация указана на сайте Рощино.
«Рейса YC 148 Надым — Тюмень. Самолет авиакомпании „Ямал“ должен был вылететь 1 июня в 19:20, однако полетит в 21:05», — указано на сайте тюменского аэропорта. В справочной службе URA.RU рассказали, что задержка связана с поздним прибытием самолета.
В Тюмени ранее на три часа задержали вылет рейса авиакомпании «Азимут» в Минеральные воды. Как сообщили в справочной Рощино, это произошло из-за неисправности самолета.
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