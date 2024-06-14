Голиковой дали новую должность

Правительство России обновило состав совета Фонда кино, включив в его состав вице-премьера Татьяну Голикову и кинорежиссера Сергея Урсуляка. Из совета были исключены экс-советник президента по культуре Владимир Толстой и режиссер Владимир Хотиненко.
«В соответствующем распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что Голикова становится председателем совета Фонда кино», — передает Интерфакс. В новый состав совета также вошли продюсер Гавриил Гордеев, президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Илья Попов и режиссер Сергей Урсуляк.
17 мая глава правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Вице-премьер Татьяна Голикова получила в управление Федеральное агентство по делам национальностей, при этом она продолжит курировать сферу здравоохранения.
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