Голиковой дали новую должность

Председателем совета Фонда кино стала Татьяна Голикова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татьяна Голикова стала председателем совета Фонда кино
Татьяна Голикова стала председателем совета Фонда кино Фото:

Правительство России обновило состав совета Фонда кино, включив в его состав вице-премьера Татьяну Голикову и кинорежиссера Сергея Урсуляка. Из совета были исключены экс-советник президента по культуре Владимир Толстой и режиссер Владимир Хотиненко.

«В соответствующем распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что Голикова становится председателем совета Фонда кино», — передает Интерфакс. В новый состав совета также вошли продюсер Гавриил Гордеев, президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Илья Попов и режиссер Сергей Урсуляк.

17 мая глава правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Вице-премьер Татьяна Голикова получила в управление Федеральное агентство по делам национальностей, при этом она продолжит курировать сферу здравоохранения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство России обновило состав совета Фонда кино, включив в его состав вице-премьера Татьяну Голикову и кинорежиссера Сергея Урсуляка. Из совета были исключены экс-советник президента по культуре Владимир Толстой и режиссер Владимир Хотиненко. «В соответствующем распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что Голикова становится председателем совета Фонда кино», — передает Интерфакс. В новый состав совета также вошли продюсер Гавриил Гордеев, президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Илья Попов и режиссер Сергей Урсуляк. 17 мая глава правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Вице-премьер Татьяна Голикова получила в управление Федеральное агентство по делам национальностей, при этом она продолжит курировать сферу здравоохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...