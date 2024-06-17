«Время Героев»: боец из Дагестана взял позывной в честь погибшего командира

Участник программы «Время героев» из Дагестана Темирлан Абуталимов взял позывной «Омск» в честь погибшего в зоне СВО командира Евгения Груздева. Историю об этом рассказал сам Герой России.
«Во время боя командир отправил меня на другой участок исправить ошибки, разобраться в ситуации. А сам занял мою позицию. И в момент, когда я пошел наводить АГС, поднял „птицу“, я увидел, что выстрелом из танка накрыло позицию, где стоял мой командир и где должен был находиться я. Командир погиб. Евгений посмертно получил звание Героя России», — рассказал Абуталимов, слова которого опубликовал telegram-канал «Время Героев».
В знак уважения к памяти своего командира и друга, Темирлан принял его позывной и теперь сам известен как «Омск». Он общается с родителями погибшего товарища и планирует посетить его родной город.
«Время Героев» напомнило в связи с этим слова президента России Владимира Путина о доблести многонационального народа страны: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех невозможно перечислить», — заявлял президент.
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