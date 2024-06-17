17 июня 2024

«Время Героев»: боец из Дагестана взял позывной в честь погибшего командира

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия - многонациональная страна
Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия - многонациональная страна Фото:

Участник программы «Время героев» из Дагестана Темирлан Абуталимов взял позывной «Омск» в честь погибшего в зоне СВО командира Евгения Груздева. Историю об этом рассказал сам Герой России.

«Во время боя командир отправил меня на другой участок исправить ошибки, разобраться в ситуации. А сам занял мою позицию. И в момент, когда я пошел наводить АГС, поднял „птицу“, я увидел, что выстрелом из танка накрыло позицию, где стоял мой командир и где должен был находиться я. Командир погиб. Евгений посмертно получил звание Героя России», — рассказал Абуталимов, слова которого опубликовал telegram-канал «Время Героев».

В знак уважения к памяти своего командира и друга, Темирлан принял его позывной и теперь сам известен как «Омск». Он общается с родителями погибшего товарища и планирует посетить его родной город. 

«Время Героев» напомнило в связи с этим слова президента России Владимира Путина о доблести многонационального народа страны: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех невозможно перечислить», — заявлял президент.

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Участник программы «Время героев» из Дагестана Темирлан Абуталимов взял позывной «Омск» в честь погибшего в зоне СВО командира Евгения Груздева. Историю об этом рассказал сам Герой России. «Во время боя командир отправил меня на другой участок исправить ошибки, разобраться в ситуации. А сам занял мою позицию. И в момент, когда я пошел наводить АГС, поднял „птицу“, я увидел, что выстрелом из танка накрыло позицию, где стоял мой командир и где должен был находиться я. Командир погиб. Евгений посмертно получил звание Героя России», — рассказал Абуталимов, слова которого опубликовал telegram-канал «Время Героев». В знак уважения к памяти своего командира и друга, Темирлан принял его позывной и теперь сам известен как «Омск». Он общается с родителями погибшего товарища и планирует посетить его родной город.  «Время Героев» напомнило в связи с этим слова президента России Владимира Путина о доблести многонационального народа страны: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех невозможно перечислить», — заявлял президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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