Группа Нобелевских лауреатов призвала к прекращению огня на Украине. Также они требуют прекращения военных действий во всех регионах мира. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на текст обращения, адресованного мировым лидерам и религиозным деятелям.
«Дайте возможность нашим детям пережить нас. Давайте не убивать друг друга, а спасать планету», — призывают авторы письма. Они также выступили за немедленное завершение боевых действий и обмен пленными. Письмо опубликовала «Новая газета» (лишена свидетельства о регистрации в качестве СМИ, признана нежелательной организацией).
В послании упоминается о 55 вооруженных конфликтах, происходящих в мире на данный момент. Лауреаты акцентируют внимание на значительной потере будущего из-за смерти людей в расцвете лет и предлагают политикам отложить решение конфликтов до будущих поколений, если они не могут прийти к согласию.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что прекращения огня на Украине можно достичь только если страны Запада будут привносить позитивную энергию. Об этом китайский лидер заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, когда тот приехал в Китай в рамках продолжения «миссии мира». Президент России Владимир Путин со своей стороны неоднократно заявлял, что российские власти открыты к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
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