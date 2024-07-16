Такер Карлсон составил компанию Трампу на съезде республиканцев

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Такер Карлсон вместе с Трампом посетил съезд республиканцев Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Американский журналист Такер Карлсон приехал вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом на съезд республиканцев после того, как на последнего было совершено покушение в Пенсильвании. Об этом сообщают журналисты.

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«Трамп сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе со <…> спикером палаты представителей Майком Джонсоном и телеведущим Такером Карлсоном», — передает РИА Новости. Также с экс-президентом США на съезд приехал кандидат в вице-президенты страны Джей-Ди Вэнс.

На Дональда Трампа 13 июля на митинге в Пенсильвании было совершено покушение. Нападавшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, где стоял кандидат в президенты США, тем самым преступник ранил его в ухо.

Судмедэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из не менее трех единиц оружия. Также анализ аудиозаписи подтвердил, что нападавший находился примерно в 360-393 футах от трибуны, отметил эксперт-криминалист Роберт Махер. Более подробно о нападении и его последствиях — в сюжете URA.RU.

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Американский журналист Такер Карлсон приехал вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом на съезд республиканцев после того, как на последнего было совершено покушение в Пенсильвании. Об этом сообщают журналисты. «Трамп сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе со <…> спикером палаты представителей Майком Джонсоном и телеведущим Такером Карлсоном», — передает РИА Новости. Также с экс-президентом США на съезд приехал кандидат в вице-президенты страны Джей-Ди Вэнс. На Дональда Трампа 13 июля на митинге в Пенсильвании было совершено покушение. Нападавшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, где стоял кандидат в президенты США, тем самым преступник ранил его в ухо. Судмедэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из не менее трех единиц оружия. Также анализ аудиозаписи подтвердил, что нападавший находился примерно в 360-393 футах от трибуны, отметил эксперт-криминалист Роберт Махер. Более подробно о нападении и его последствиях — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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