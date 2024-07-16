Такер Карлсон составил компанию Трампу на съезде республиканцев

16 июля 2024 в 07:59 Размер текста - 17 +

Такер Карлсон вместе с Трампом посетил съезд республиканцев Фото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0 новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Американский журналист Такер Карлсон приехал вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом на съезд республиканцев после того, как на последнего было совершено покушение в Пенсильвании. Об этом сообщают журналисты. Новость по теме Как проходит предвыборная кампания Трампа после покушения «Трамп сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе со <…> спикером палаты представителей Майком Джонсоном и телеведущим Такером Карлсоном», — передает РИА Новости. Также с экс-президентом США на съезд приехал кандидат в вице-президенты страны Джей-Ди Вэнс. На Дональда Трампа 13 июля на митинге в Пенсильвании было совершено покушение. Нападавшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, где стоял кандидат в президенты США, тем самым преступник ранил его в ухо. Судмедэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из не менее трех единиц оружия. Также анализ аудиозаписи подтвердил, что нападавший находился примерно в 360-393 футах от трибуны, отметил эксперт-криминалист Роберт Махер. Более подробно о нападении и его последствиях — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский журналист Такер Карлсон приехал вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом на съезд республиканцев после того, как на последнего было совершено покушение в Пенсильвании. Об этом сообщают журналисты. «Трамп сидит в первом ряду ложи для почетных гостей вместе со <…> спикером палаты представителей Майком Джонсоном и телеведущим Такером Карлсоном», — передает РИА Новости. Также с экс-президентом США на съезд приехал кандидат в вице-президенты страны Джей-Ди Вэнс. На Дональда Трампа 13 июля на митинге в Пенсильвании было совершено покушение. Нападавшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, где стоял кандидат в президенты США, тем самым преступник ранил его в ухо. Судмедэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из не менее трех единиц оружия. Также анализ аудиозаписи подтвердил, что нападавший находился примерно в 360-393 футах от трибуны, отметил эксперт-криминалист Роберт Махер. Более подробно о нападении и его последствиях — в сюжете URA.RU.