Судмедэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из трех единиц оружия

СМЭ: На митинге Трампа было выпущено не менее трех единиц оружия
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В экс-президента США во время митинга было выпущено не менее трех пуль, сообщfет CNN. Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Судебно-медицинский анализ показал, что на митинге Трампа в Пенсильвании было выпущено не менее трех единиц оружия. Об этом сообщает издание CNN.

«Первые три выстрела соответствовали предполагаемому оружию A, следующие пять соответствовали предполагаемому оружию B, а последний „акустический импульс“ был произведен возможным оружием C, согласно аудиозаписи, проведенной Каталин Григорас, директором Национального центра судебной экспертизы СМИ при Университете Колорадо в Денвере, и Коулом Уайткоттоном, старшим профессиональным научным сотрудником того же учреждения», — сообщает издание.

Анализ аудиозаписи также подтвердил, что, по словам эксперта-криминалиста Роберта Махера, стрелявший в экс-главу государства находился примерно в 360-393 футах от трибуны. Ранее в ФБР заявили, что совершивший покушение действовал в одиночку. Это указывает на обстоятельства покушения и подчеркивает отсутствие связи с идеологическими мотивами или психическими расстройствами со стороны подозреваемого.

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Судебно-медицинский анализ показал, что на митинге Трампа в Пенсильвании было выпущено не менее трех единиц оружия. Об этом сообщает издание CNN. «Первые три выстрела соответствовали предполагаемому оружию A, следующие пять соответствовали предполагаемому оружию B, а последний „акустический импульс“ был произведен возможным оружием C, согласно аудиозаписи, проведенной Каталин Григорас, директором Национального центра судебной экспертизы СМИ при Университете Колорадо в Денвере, и Коулом Уайткоттоном, старшим профессиональным научным сотрудником того же учреждения», — сообщает издание. Анализ аудиозаписи также подтвердил, что, по словам эксперта-криминалиста Роберта Махера, стрелявший в экс-главу государства находился примерно в 360-393 футах от трибуны. Ранее в ФБР заявили, что совершивший покушение действовал в одиночку. Это указывает на обстоятельства покушения и подчеркивает отсутствие связи с идеологическими мотивами или психическими расстройствами со стороны подозреваемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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