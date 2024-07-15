Судмедэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из трех единиц оружия

СМЭ: На митинге Трампа было выпущено не менее трех единиц оружия

15 июля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

В экс-президента США во время митинга было выпущено не менее трех пуль, сообщfет CNN. Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Судебно-медицинский анализ показал, что на митинге Трампа в Пенсильвании было выпущено не менее трех единиц оружия. Об этом сообщает издание CNN. «Первые три выстрела соответствовали предполагаемому оружию A, следующие пять соответствовали предполагаемому оружию B, а последний „акустический импульс“ был произведен возможным оружием C, согласно аудиозаписи, проведенной Каталин Григорас, директором Национального центра судебной экспертизы СМИ при Университете Колорадо в Денвере, и Коулом Уайткоттоном, старшим профессиональным научным сотрудником того же учреждения», — сообщает издание. Анализ аудиозаписи также подтвердил, что, по словам эксперта-криминалиста Роберта Махера, стрелявший в экс-главу государства находился примерно в 360-393 футах от трибуны. Ранее в ФБР заявили, что совершивший покушение действовал в одиночку. Это указывает на обстоятельства покушения и подчеркивает отсутствие связи с идеологическими мотивами или психическими расстройствами со стороны подозреваемого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебно-медицинский анализ показал, что на митинге Трампа в Пенсильвании было выпущено не менее трех единиц оружия. Об этом сообщает издание CNN. «Первые три выстрела соответствовали предполагаемому оружию A, следующие пять соответствовали предполагаемому оружию B, а последний „акустический импульс“ был произведен возможным оружием C, согласно аудиозаписи, проведенной Каталин Григорас, директором Национального центра судебной экспертизы СМИ при Университете Колорадо в Денвере, и Коулом Уайткоттоном, старшим профессиональным научным сотрудником того же учреждения», — сообщает издание. Анализ аудиозаписи также подтвердил, что, по словам эксперта-криминалиста Роберта Махера, стрелявший в экс-главу государства находился примерно в 360-393 футах от трибуны. Ранее в ФБР заявили, что совершивший покушение действовал в одиночку. Это указывает на обстоятельства покушения и подчеркивает отсутствие связи с идеологическими мотивами или психическими расстройствами со стороны подозреваемого.