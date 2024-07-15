Судмедэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из трех единиц оружия

Судебно-медицинский анализ показал, что на митинге Трампа в Пенсильвании было выпущено не менее трех единиц оружия. Об этом сообщает издание CNN.
«Первые три выстрела соответствовали предполагаемому оружию A, следующие пять соответствовали предполагаемому оружию B, а последний „акустический импульс“ был произведен возможным оружием C, согласно аудиозаписи, проведенной Каталин Григорас, директором Национального центра судебной экспертизы СМИ при Университете Колорадо в Денвере, и Коулом Уайткоттоном, старшим профессиональным научным сотрудником того же учреждения», —
Анализ аудиозаписи также подтвердил, что, по словам эксперта-криминалиста Роберта Махера, стрелявший в экс-главу государства находился примерно в 360-393 футах от трибуны. Ранее в ФБР заявили, что совершивший покушение действовал в одиночку. Это указывает на обстоятельства покушения и подчеркивает отсутствие связи с идеологическими мотивами или психическими расстройствами со стороны подозреваемого.
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