19 июля 2024

Глава МВД Украины Клименко: следователи ищут «российский след» в убийстве Фарион

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На Украине увидели «российский след» в убийстве депутата Ирины Фарион Фото:

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о возможном «российском следе» в деле об убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Следствие рассматривает эту версию, а также вероятность заказного характера преступления.

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«Следователи допускают наличие „российского следа“ в убийстве Фарион. На месте происшествия обнаружена гильза, назначена баллистическая экспертиза, анализируются записи с камер видеонаблюдения», — цитирует слова Клименко РБК.

Украина рассматривает версии об убийстве Ирины Фарион из личной неприязни, а также из-за общественно-политической деятельности. В полиции также допускают, что оно может носить заказной характер.

Ранее в Госдуме отметили причастность СБУ и ГУР к убийствам журналиста Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, покушению на писателя Захара Прилепина и взрыву Крымского моста. Кроме этого, по сведениям The Washington Post, Киев причастен к убийствам десятков российских официальных лиц в новых регионах.

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Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о возможном «российском следе» в деле об убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Следствие рассматривает эту версию, а также вероятность заказного характера преступления. «Следователи допускают наличие „российского следа“ в убийстве Фарион. На месте происшествия обнаружена гильза, назначена баллистическая экспертиза, анализируются записи с камер видеонаблюдения», — цитирует слова Клименко РБК. Украина рассматривает версии об убийстве Ирины Фарион из личной неприязни, а также из-за общественно-политической деятельности. В полиции также допускают, что оно может носить заказной характер. Ранее в Госдуме отметили причастность СБУ и ГУР к убийствам журналиста Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, покушению на писателя Захара Прилепина и взрыву Крымского моста. Кроме этого, по сведениям The Washington Post, Киев причастен к убийствам десятков российских официальных лиц в новых регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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