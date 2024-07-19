Глава МВД Украины Клименко: следователи ищут «российский след» в убийстве Фарион

20 июля 2024 в 05:58 Размер текста - 17 +

На Украине увидели «российский след» в убийстве депутата Ирины Фарион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о возможном «российском следе» в деле об убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Следствие рассматривает эту версию, а также вероятность заказного характера преступления. Новость по теме На Украине убили экс-депутата Рады Ирину Фарион: что известно о покушении «Следователи допускают наличие „российского следа“ в убийстве Фарион. На месте происшествия обнаружена гильза, назначена баллистическая экспертиза, анализируются записи с камер видеонаблюдения», — цитирует слова Клименко РБК. Украина рассматривает версии об убийстве Ирины Фарион из личной неприязни, а также из-за общественно-политической деятельности. В полиции также допускают, что оно может носить заказной характер. Ранее в Госдуме отметили причастность СБУ и ГУР к убийствам журналиста Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, покушению на писателя Захара Прилепина и взрыву Крымского моста. Кроме этого, по сведениям The Washington Post, Киев причастен к убийствам десятков российских официальных лиц в новых регионах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о возможном «российском следе» в деле об убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Следствие рассматривает эту версию, а также вероятность заказного характера преступления. «Следователи допускают наличие „российского следа“ в убийстве Фарион. На месте происшествия обнаружена гильза, назначена баллистическая экспертиза, анализируются записи с камер видеонаблюдения», — цитирует слова Клименко РБК. Украина рассматривает версии об убийстве Ирины Фарион из личной неприязни, а также из-за общественно-политической деятельности. В полиции также допускают, что оно может носить заказной характер. Ранее в Госдуме отметили причастность СБУ и ГУР к убийствам журналиста Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, покушению на писателя Захара Прилепина и взрыву Крымского моста. Кроме этого, по сведениям The Washington Post, Киев причастен к убийствам десятков российских официальных лиц в новых регионах.