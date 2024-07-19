Глава МВД Украины Клименко: следователи ищут «российский след» в убийстве Фарион

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о возможном «российском следе» в деле об убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Следствие рассматривает эту версию, а также вероятность заказного характера преступления.
«Следователи допускают наличие „российского следа“ в убийстве Фарион. На месте происшествия обнаружена гильза, назначена баллистическая экспертиза, анализируются записи с камер видеонаблюдения», — цитирует слова Клименко РБК.
Украина рассматривает версии об убийстве Ирины Фарион из личной неприязни, а также из-за общественно-политической деятельности. В полиции также допускают, что оно может носить заказной характер.
Ранее в Госдуме отметили причастность СБУ и ГУР к убийствам журналиста Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, покушению на писателя Захара Прилепина и взрыву Крымского моста. Кроме этого, по сведениям The Washington Post, Киев причастен к убийствам десятков российских официальных лиц в новых регионах.
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