В Госдуме отметили причастность СБУ и ГУР к убийствам Дугиной и Татарского

Депутаты Госдумы: ГУР и СБУ причастны к убийству Татарского

01 апреля 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

ГУР и СБУ причастны к убийству журналиста Владлена Татарского, считают депутаты Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главное управление разведки Украины (ГУР) и украинская Служба безопасности (СБУ) причастны к убийствам журналиста Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, покушению на писателя Захара Прилепина и взрыву Крымского моста. Это следует из заявления депутатов Госдумы. «ГУР МО Украины под непосредственным командованием Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), а также при соучастии главы СБУ Василия Малюка, прямо причастно к организации и проведению террористических атак», — говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В перечне депутаты перечисляют взрыв Крымского моста, убийство Дугиной и Татарского, а также покушение на Прилепина и другие преступления. Отмечается, что заявление подписали несколько депутатов. Его также направили в Генпрокуратуру РФ, Минюст США, минюст Франции и другие ведомства. Ранее газета The Washington Post писала, что сотрудники ГУР и СБУ совершили десятки убийств российских официальных лиц в новых регионах. Источники издания утверждают, что это, в том числе убийство военного корреспондента Владлена Татарского, передает «Национальная служба новостей». *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главное управление разведки Украины (ГУР) и украинская Служба безопасности (СБУ) причастны к убийствам журналиста Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, покушению на писателя Захара Прилепина и взрыву Крымского моста. Это следует из заявления депутатов Госдумы. «ГУР МО Украины под непосредственным командованием Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), а также при соучастии главы СБУ Василия Малюка, прямо причастно к организации и проведению террористических атак», — говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В перечне депутаты перечисляют взрыв Крымского моста, убийство Дугиной и Татарского, а также покушение на Прилепина и другие преступления. Отмечается, что заявление подписали несколько депутатов. Его также направили в Генпрокуратуру РФ, Минюст США, минюст Франции и другие ведомства. Ранее газета The Washington Post писала, что сотрудники ГУР и СБУ совершили десятки убийств российских официальных лиц в новых регионах. Источники издания утверждают, что это, в том числе убийство военного корреспондента Владлена Татарского, передает «Национальная служба новостей». *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов