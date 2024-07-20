Глава СКР потребовал доклад об убийстве участника СВО в Дагестане

20 июля 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

Председатель СК РФ Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования дела об убийстве в Дагестане Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования по делу об убийстве участника СВО Бозигита Алиева из-за земельного спора. Об этом сообщает СК РФ. «Главой ведомства затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства и покушения на убийство местных жителей в Республике Дагестан», — передает telegram-канал СК РФ. Следственные органы занимаются расследованием уголовного дела, связанного с убийством, покушением на убийство и незаконным оборотом оружия. Преступления квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ. Драка между местными жителями на фоне земельного спора произошла 13 июля 2024 года. В ходе конфликта один из участников использовал огнестрельное оружие, стреляя в толпу. Один человек погиб, им являлся участник СВО Бозигит Алиев. Еще трое человек получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. На данный момент задержан подозреваемый по этому делу, он является местным жителем. Подозреваемому предъявлено обвинение, и в качестве меры пресечения ему назначено заключение под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования по делу об убийстве участника СВО Бозигита Алиева из-за земельного спора. Об этом сообщает СК РФ. «Главой ведомства затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства и покушения на убийство местных жителей в Республике Дагестан», — передает telegram-канал СК РФ. Следственные органы занимаются расследованием уголовного дела, связанного с убийством, покушением на убийство и незаконным оборотом оружия. Преступления квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ. Драка между местными жителями на фоне земельного спора произошла 13 июля 2024 года. В ходе конфликта один из участников использовал огнестрельное оружие, стреляя в толпу. Один человек погиб, им являлся участник СВО Бозигит Алиев. Еще трое человек получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. На данный момент задержан подозреваемый по этому делу, он является местным жителем. Подозреваемому предъявлено обвинение, и в качестве меры пресечения ему назначено заключение под стражу.