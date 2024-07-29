В Париже 26 июля прошла церемония открытия летних Олимпийских игр 2024. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев остался ей доволен и отметил, что несмотря на негатив некоторых зрителей мероприятия, многие искренне наслаждаются событием и поддерживают спортсменов. А в счете активного обсуждения качества воды в Сене он предложил переключиться на экологические проблемы внутри России. Реакция комментатора и его подписчиков на Игры-2024 — в материале URA.RU.
Губерниев о церемонии открытия
Губерниев, игнорируя негативные отзывы об открытии Олимпиады в Париже, восхитился выступлениями на церемонии открытия Игр-2024. Он отметил, что само проведение и участие российских спортсменов в соревнованиях — прекрасное событие. «Олимпиада- это же здорово!!! Спорт чудесен!!! Да здравствует здравый смысл!!!», — написал ведущий в своем telegram-канале, за что получил массу негатива от подписчиков.
Губерниев также обменялся впечатлениями по поводу открытия Игр с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой. По словам журналиста, она разделяет его восхищения, находясь с ним «на одной волне».
«Мы не спортивная страна»
Он подчеркнул важность поддержки российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, и призвал пожелать им удачи. Губерниев также выразил мнение о том, что Россия не является спортивной страной в полной мере и подчеркнул необходимость изменений в отношении к спорту и его развитию. «Мы совсем не спортивная страна <...> Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет», — заявил он.
В ответ на пост ведущего, его попросили его не возвращаться в страну. «Дима, пожалуйста, не возвращайся в Россию, ты тут не нужен», — написал один из подписчиков в комментариях. На что тот отметил, что он страну и не покидал. «Идиот, я в Вологде», — заявил Губерниев.
Олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также прокомментировала его слова, указав на необходимость развития внутренних спортивных соревнований и повышения интереса к ним среди населения. «Мы любим спорт, и у нас этому уделяется большое внимание. Но, наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например, по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпион мира по плаванию», — заявила она во время разговора с «Лентой.ру».
«Надо заниматься собственной страной», а не обсуждать качество воды в Сене
Губерниев также предложил переключить внимание с обсуждения качества воды в Сене на экологические проблемы внутри России. Он призвал к активной работе по улучшению состояния российских рек и озер. «Может мы начнем наши не совсем чистые( мягко говоря) реки обсуждать? <...> Надо заниматься собственной страной», — заявил журналист. По его мнению, парижане в состоянии разобраться с Сеной самостоятельно.
Некоторые подписчики его поддержали, отметив, что стоит заботиться о чистоте водоемов в России. «Да, давайте заботиться о чистоте наших водоемов!», — согласилась под постом пользователь Мария Викторовна. «Да пофиг вообще на Сену! Почему это так заботит сильно наших граждан?! Это смущает. Их не заботит река Истра, река Пехорка, их заботит Сена в Париже», — заметил Dwyane Wade.
Другие же решили, что таким образом Губерниев пытается запретить обсуждать проблемы Олимпиады. «Типа рта нельзя раскрывать на „чужое“ и иметь мнение о чем-либо? Это цензура?», — отметила Nii агропром. В то же время пользователь Марина удивилась, почему нельзя обсудить место, где будет проводиться заплыв спортсменов- участников Олимпиады. «Суть происходящего не в грязной Сене, и у нас реки не очень, а в том что в грязной Сене было задумано проводить заплыв», — отметила под постом комментатора Виктория Сапунова.
Губерниев: отстраненный за сексизм комментатор ОИ чудак, а женщины — удивительны
Губерниев раскритиковал сексистское высказывание британского комментатора Боба Балларда, который был отстранен от работы на Олимпиаде. Ведущий отметил значимость вклада женщин в общество и осудил неуместные шутки на их счет. «Чудак на букву „М“ он, потому что женщины действительно делают макияж, а слоняются без дела такие комментаторы», — заявил он в беседе с РИА Новости.
Ранее телеканал Eurosport отстранил британского комментатора Боба Балларда от работы на Олимпийских играх 2024 года. Причиной стало сексистское высказывание мужчины во время соревнований по плаванию, передает RT.
Также среди негативных моментов с Олимпиады, идет активное обсуждение чистоты Сены, в которой должны будут проводиться соревнования по плаванию. Для проведения Олимпийских игр было проведено обновление очистных сооружений и водоотводов. На работы потратили около 1,4 миллиарда евро. Однако 28 июля тренировки спортсменов в Сене отменили из-за дождя, который «загрязнил реку».
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