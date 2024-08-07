В Кольцово экстренно сели три самолета, летевшие в Тюмень и Пермь

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Самолеты сели на запасном аэродроме
Самолеты сели на запасном аэродроме Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово ранним утром 7 августа экстренно приземлились три самолета, летевшие в Тюмень и Пермь, где в этот момент густой туман окутал авиагавани. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня рано утром к нам на запасной приходило три борта — из Антальи, Сочи и Москвы. Причина — метеоусловия в пунктах назначения: Тюмени и Перми», — следует из сообщения. В настоящее время все самолеты вылетели из Кольцово.

Массовая задержка рейсов в ночь на 7 августа произошла в тюменском аэропорту Рощино и пермском «Большое Савино». Как оказалось, в одно время города накрыл туман.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово ранним утром 7 августа экстренно приземлились три самолета, летевшие в Тюмень и Пермь, где в этот момент густой туман окутал авиагавани. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. «Сегодня рано утром к нам на запасной приходило три борта — из Антальи, Сочи и Москвы. Причина — метеоусловия в пунктах назначения: Тюмени и Перми», — следует из сообщения. В настоящее время все самолеты вылетели из Кольцово. Массовая задержка рейсов в ночь на 7 августа произошла в тюменском аэропорту Рощино и пермском «Большое Савино». Как оказалось, в одно время города накрыл туман.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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