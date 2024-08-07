В Кольцово экстренно сели три самолета, летевшие в Тюмень и Пермь

В екатеринбургском аэропорту Кольцово ранним утром 7 августа экстренно приземлились три самолета, летевшие в Тюмень и Пермь, где в этот момент густой туман окутал авиагавани. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.
«Сегодня рано утром к нам на запасной приходило три борта — из Антальи, Сочи и Москвы. Причина — метеоусловия в пунктах назначения: Тюмени и Перми», — следует из сообщения. В настоящее время все самолеты вылетели из Кольцово.
Массовая задержка рейсов в ночь на 7 августа произошла в тюменском аэропорту Рощино и пермском «Большое Савино». Как оказалось, в одно время города накрыл туман.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.