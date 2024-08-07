Великий музыкант или маргинал: 51 год со дня рождения Михаила Горшенева из «Король и Шут»

Солисту группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу исполнился бы 7 августа 51 год

07 августа 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Рок-музыкант Михаил Горшенев умер в возрасте 39 лет из-за проблем с наркотиками Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев Рок-музыканту, певцу, солисту группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу мог бы сегодня исполниться 51 год. Он умер 19 июля 2013 года от сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и наркотиков. На тот момент ему было 39 лет. О биографии и интересных моментах жизни певца — в материале URA.RU. Биография Михаил Горшенев родился в 1973 году в Пикалеве (Ленинградская область). Отец его был майором погранвойск. О такой же судьбе мечтал и Горшенев. Он даже не думал связывать свою жизнь с музыкой. В школе он увлекался боксом и игрой на гитаре. Там же он познакомился со своими будущими коллегами и друзьями Александром Балуновым (Балу) и Александром Щиголевым (Поручик). Участники группы «Король и шут» Андрей Князев и Михаил Горшенев (Горшок) (справа налево) на церемонии вручения премии в Олимпийском Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович Творчество Они вместе основали группу «Контора». Спустя два года к ним присоединился Андрей Князев (Князь), который занимался написанием текстов для песен и был вокалистом. Через время группу переименовали в «Король и Шут» из-за сказочных мотивах в песнях. Тексты их песен были похожи на некие жутковатые средневековые истории. В 90-е на музыкальной арене бывалые рок-музыканты переживали творческий кризис. В этот момент появляется группа «Король и Шут» со своими сказочными мотивами, которая дала свежий глоток воздуха слушателям. Новые релизы выходили один за другим. Участники группы «Король и Шут» Михаил Горшенев и Андрей Князев (слева направо) во время выступления на территории Зеленого театра ЦПКиО им. Горького Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов В конце 90-х и начале нулевых группа выпускает два альбома «Ели мясо мужики» и «Герои и злодеи», с которыми поехала в гастрольный тур. В 2005 году Михаил выпускает сольный альбом под названием «Я алкоголик! Я анархист!», куда вошли каверы песен группы «Бригадный подряд». Театральная деятельность За несколько лет до смерти Михаил Горшенев решил создать театрально-музыкальный проект о маньяке-парикмахере Суини Тодде. Так появился мюзикл TODD. Все участники группы «Король и Шут» поддержали идею Горшенева, кроме Князева. Он решил покинуть группу и начать сольную карьеру, создав свой собственной коллектив «КняZz». Пресс-прогон зонг-оперы «TODD» с участием группы «Король и Шут» в ДК «МАИ» Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин Личная жизнь певца В браке с первой женой Анфисой певец состоял семь лет. У нее, как и у Горшенева, была зависимость от наркотиков. После развода спустя пару лет девушка умерла от передозировки. Второй брак у музыканта был с девушкой по имении Ольга, с которой они познакомились на одном из концертов. У нее была четырехлетняя дочь, которую Михаил принял как родную. Они часто проводили время вместе. На какой-то период Ольга помогла ему избавиться от зависимости, но ненадолго. В мае 2009 года у пары родилась дочь Александра, которую Горшенев любил больше всего на свете. Смерть солиста группы «Король и Шут» Памятный знак открыли рок-музыканту Михаилу Горшеневу в Воронеже Фото: Михаил Вязовой/ТАСС О смерти мужчины сообщила его жена Ольга, которая приехала в их загородный дома и нашла тело мужа, рядом с которым лежал шприц. По данным судмедэкспертизы, мужчина умер от сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и наркотиков. Это произошло в ночь с 18 по 19 июля. На тот момент ему было 39 лет. По словам коллег и друзей, последние дни перед смертью у музыканта были полны стресса, который он снимал алкоголем. Великий музыкант или маргинал По словам фанатов, Михаил Горшенев был великим музыкантом. Однако есть те, кто считал его алкоголиком и маргиналом. Для них его смерть стала логичным итогом. Любители творчества группы «Король и Шут» заявляли, что их музыка выходила далеко за рамки панка. После ухода Князева энергетика и сила группы постепенно уходила. Выступление петербургской рок-группы «Король и Шут» в Кургане Фото: Александра Алпаткина (ИТАР-ТАСС) Вторая сторона личности Горшенева связана с наркотиками. Он был зависим от них. Однако брак с Ольгой замотивировал Михаила завязать. Как отмечает его друг Леонид Фридман: «эта была безумная любовь». Он бросил наркотики, но недолго. Перед смертью Горшенева группа выпустила альбом с песней «На краю», текст которой оказался пророческим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рок-музыканту, певцу, солисту группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу мог бы сегодня исполниться 51 год. Он умер 19 июля 2013 года от сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и наркотиков. На тот момент ему было 39 лет. О биографии и интересных моментах жизни певца — в материале URA.RU. Михаил Горшенев родился в 1973 году в Пикалеве (Ленинградская область). Отец его был майором погранвойск. О такой же судьбе мечтал и Горшенев. Он даже не думал связывать свою жизнь с музыкой. В школе он увлекался боксом и игрой на гитаре. Там же он познакомился со своими будущими коллегами и друзьями Александром Балуновым (Балу) и Александром Щиголевым (Поручик). Они вместе основали группу «Контора». Спустя два года к ним присоединился Андрей Князев (Князь), который занимался написанием текстов для песен и был вокалистом. Через время группу переименовали в «Король и Шут» из-за сказочных мотивах в песнях. Тексты их песен были похожи на некие жутковатые средневековые истории. В 90-е на музыкальной арене бывалые рок-музыканты переживали творческий кризис. В этот момент появляется группа «Король и Шут» со своими сказочными мотивами, которая дала свежий глоток воздуха слушателям. Новые релизы выходили один за другим. В конце 90-х и начале нулевых группа выпускает два альбома «Ели мясо мужики» и «Герои и злодеи», с которыми поехала в гастрольный тур. В 2005 году Михаил выпускает сольный альбом под названием «Я алкоголик! Я анархист!», куда вошли каверы песен группы «Бригадный подряд». За несколько лет до смерти Михаил Горшенев решил создать театрально-музыкальный проект о маньяке-парикмахере Суини Тодде. Так появился мюзикл TODD. Все участники группы «Король и Шут» поддержали идею Горшенева, кроме Князева. Он решил покинуть группу и начать сольную карьеру, создав свой собственной коллектив «КняZz». В браке с первой женой Анфисой певец состоял семь лет. У нее, как и у Горшенева, была зависимость от наркотиков. После развода спустя пару лет девушка умерла от передозировки. Второй брак у музыканта был с девушкой по имении Ольга, с которой они познакомились на одном из концертов. У нее была четырехлетняя дочь, которую Михаил принял как родную. Они часто проводили время вместе. На какой-то период Ольга помогла ему избавиться от зависимости, но ненадолго. В мае 2009 года у пары родилась дочь Александра, которую Горшенев любил больше всего на свете. О смерти мужчины сообщила его жена Ольга, которая приехала в их загородный дома и нашла тело мужа, рядом с которым лежал шприц. По данным судмедэкспертизы, мужчина умер от сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и наркотиков. Это произошло в ночь с 18 по 19 июля. На тот момент ему было 39 лет. По словам коллег и друзей, последние дни перед смертью у музыканта были полны стресса, который он снимал алкоголем. По словам фанатов, Михаил Горшенев был великим музыкантом. Однако есть те, кто считал его алкоголиком и маргиналом. Для них его смерть стала логичным итогом. Любители творчества группы «Король и Шут» заявляли, что их музыка выходила далеко за рамки панка. После ухода Князева энергетика и сила группы постепенно уходила. Вторая сторона личности Горшенева связана с наркотиками. Он был зависим от них. Однако брак с Ольгой замотивировал Михаила завязать. Как отмечает его друг Леонид Фридман: «эта была безумная любовь». Он бросил наркотики, но недолго. Перед смертью Горшенева группа выпустила альбом с песней «На краю», текст которой оказался пророческим.