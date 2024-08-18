Shot: разъяренный чиновник с ножом во Владивостоке напугал отдыхающих. Видео

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Разъяренным мужчиной, напугавшим на пляже жителей палаточного городка в Ливадии, оказался местный чиновник Фото:

Во Владивостоке разъяренный чиновник с ножом перепугал отдыхающих на пляже, разыскивая свою жену. Об этом сообщили в Shot.

«Пьяный мужик с ножом в руке шатался по палаткам, заявляя, что ищет свою жену», — написали в посте telegram-канала Shot. Очевидцы узнали в нем местного чиновника Павла Наливайко, заместителя руководителя административно-территориального управления Первомайского района.

Инцидент произошел на пляже в палаточном городке Ливадии. По данным свидетелей, его жена скрывалась в машине. Она утверждала, что муж ее избил и пытался задушить. Очевидцы удерживали чиновника до прибытия сотрудников правоохранительных органов, что усугубило ситуацию, поскольку он обвинил их в нападении на него, уточняется в посте.

По данным местного МВД, все участники инцидента были задержаны. Павел написал заявление на тех, кто его удерживал. Он заявил, что его избили, уточняется в материале.

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Во Владивостоке разъяренный чиновник с ножом перепугал отдыхающих на пляже, разыскивая свою жену. Об этом сообщили в Shot. «Пьяный мужик с ножом в руке шатался по палаткам, заявляя, что ищет свою жену», — написали в посте telegram-канала Shot. Очевидцы узнали в нем местного чиновника Павла Наливайко, заместителя руководителя административно-территориального управления Первомайского района. Инцидент произошел на пляже в палаточном городке Ливадии. По данным свидетелей, его жена скрывалась в машине. Она утверждала, что муж ее избил и пытался задушить. Очевидцы удерживали чиновника до прибытия сотрудников правоохранительных органов, что усугубило ситуацию, поскольку он обвинил их в нападении на него, уточняется в посте. По данным местного МВД, все участники инцидента были задержаны. Павел написал заявление на тех, кто его удерживал. Он заявил, что его избили, уточняется в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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