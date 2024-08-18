Shot: разъяренный чиновник с ножом во Владивостоке напугал отдыхающих. Видео

18 августа 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Разъяренным мужчиной, напугавшим на пляже жителей палаточного городка в Ливадии, оказался местный чиновник Фото: Стас Этвеш © URA.RU Во Владивостоке разъяренный чиновник с ножом перепугал отдыхающих на пляже, разыскивая свою жену. Об этом сообщили в Shot. «Пьяный мужик с ножом в руке шатался по палаткам, заявляя, что ищет свою жену», — написали в посте telegram-канала Shot. Очевидцы узнали в нем местного чиновника Павла Наливайко, заместителя руководителя административно-территориального управления Первомайского района. Инцидент произошел на пляже в палаточном городке Ливадии. По данным свидетелей, его жена скрывалась в машине. Она утверждала, что муж ее избил и пытался задушить. Очевидцы удерживали чиновника до прибытия сотрудников правоохранительных органов, что усугубило ситуацию, поскольку он обвинил их в нападении на него, уточняется в посте. По данным местного МВД, все участники инцидента были задержаны. Павел написал заявление на тех, кто его удерживал. Он заявил, что его избили, уточняется в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Владивостоке разъяренный чиновник с ножом перепугал отдыхающих на пляже, разыскивая свою жену. Об этом сообщили в Shot. «Пьяный мужик с ножом в руке шатался по палаткам, заявляя, что ищет свою жену», — написали в посте telegram-канала Shot. Очевидцы узнали в нем местного чиновника Павла Наливайко, заместителя руководителя административно-территориального управления Первомайского района. Инцидент произошел на пляже в палаточном городке Ливадии. По данным свидетелей, его жена скрывалась в машине. Она утверждала, что муж ее избил и пытался задушить. Очевидцы удерживали чиновника до прибытия сотрудников правоохранительных органов, что усугубило ситуацию, поскольку он обвинил их в нападении на него, уточняется в посте. По данным местного МВД, все участники инцидента были задержаны. Павел написал заявление на тех, кто его удерживал. Он заявил, что его избили, уточняется в материале.