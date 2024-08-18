Во Владивостоке разъяренный чиновник с ножом перепугал отдыхающих на пляже, разыскивая свою жену. Об этом сообщили в Shot.
«Пьяный мужик с ножом в руке шатался по палаткам, заявляя, что ищет свою жену», — написали в посте telegram-канала Shot. Очевидцы узнали в нем местного чиновника Павла Наливайко, заместителя руководителя административно-территориального управления Первомайского района.
Инцидент произошел на пляже в палаточном городке Ливадии. По данным свидетелей, его жена скрывалась в машине. Она утверждала, что муж ее избил и пытался задушить. Очевидцы удерживали чиновника до прибытия сотрудников правоохранительных органов, что усугубило ситуацию, поскольку он обвинил их в нападении на него, уточняется в посте.
По данным местного МВД, все участники инцидента были задержаны. Павел написал заявление на тех, кто его удерживал. Он заявил, что его избили, уточняется в материале.
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