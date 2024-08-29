Макрон: перед Сербией стоит вопрос единого европейского фронта против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость единства Европы в подходе к России и защите общеевропейских ценностей. Об этом он написал в авторской колонке для сербской газеты «Политика».
«Вопрос, который встает перед Сербией и перед всеми нами европейцами в данный момент, даже более чем вопрос о необходимом поддержании единого фронта против России», — заявил Макрон. В тексте французский лидер также выразил уверенность в том, что молодежь Сербии разделяет общие с молодежью Франции взгляды на будущее общества.
Макрон подчеркнул, что Европейский Союз является единственным источником независимости и суверенитета для Сербии, стремящейся к этим ценностям. Он
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