Макрон: перед Сербией стоит вопрос единого европейского фронта против РФ

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Макрон заявил о необходимости единства в подходе борьбы с Россией
Макрон заявил о необходимости единства в подходе борьбы с Россией Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость единства Европы в подходе к России и защите общеевропейских ценностей. Об этом он написал в авторской колонке для сербской газеты «Политика».

«Вопрос, который встает перед Сербией и перед всеми нами европейцами в данный момент, даже более чем вопрос о необходимом поддержании единого фронта против России», — заявил Макрон. В тексте французский лидер также выразил уверенность в том, что молодежь Сербии разделяет общие с молодежью Франции взгляды на будущее общества.

Макрон подчеркнул, что Европейский Союз является единственным источником независимости и суверенитета для Сербии, стремящейся к этим ценностям. Он

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Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость единства Европы в подходе к России и защите общеевропейских ценностей. Об этом он написал в авторской колонке для сербской газеты «Политика». «Вопрос, который встает перед Сербией и перед всеми нами европейцами в данный момент, даже более чем вопрос о необходимом поддержании единого фронта против России», — заявил Макрон. В тексте французский лидер также выразил уверенность в том, что молодежь Сербии разделяет общие с молодежью Франции взгляды на будущее общества. Макрон подчеркнул, что Европейский Союз является единственным источником независимости и суверенитета для Сербии, стремящейся к этим ценностям. Он
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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