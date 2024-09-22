Российские военные из группировки «Юг» при помощи беспилотников поразили украинское укрытие на донецком направлении. Дроны сбросили на позиции противника гранаты. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил [гранатометный] сброс по укрытию украинских националистов. Объект был уничтожен на донецком направлении», — сообщили в военном ведомстве.
Наиболее активное продвижение ВС РФ в настоящий момент отмечается на донецком направлении. Бои продолжаются в нескольких районах, включая Гродовку, Новогродовку и другие населенные пункты. При этом украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что наиболее сложная обстановка для ВСУ складывается на покровском и кураховском направлениях.
На этом фоне продолжаются столкновения и в Курской области, передает «Национальная служба новостей». ВСУ находятся в тяжелых условиях, отмечал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, сообщает 360.RU.
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