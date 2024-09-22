В мире Украина ВС РФ уничтожили укрытие ВСУ на донецком направлении 22 сентября 2024 в 07:15 Размер текста - 17 + ВС РФ сбросили гранаты с беспилотников на украинские позиции, рассказали в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные из группировки «Юг» при помощи беспилотников поразили украинское укрытие на донецком направлении. Дроны сбросили на позиции противника гранаты. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил [гранатометный] сброс по укрытию украинских националистов. Объект был уничтожен на донецком направлении», — сообщили в военном ведомстве. Наиболее активное продвижение ВС РФ в настоящий момент отмечается на донецком направлении. Бои продолжаются в нескольких районах, включая Гродовку, Новогродовку и другие населенные пункты. При этом украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что наиболее сложная обстановка для ВСУ складывается на покровском и кураховском направлениях. На этом фоне продолжаются столкновения и в Курской области, передает «Национальная служба новостей». ВСУ находятся в тяжелых условиях, отмечал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, сообщает 360.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские военные из группировки «Юг» при помощи беспилотников поразили украинское укрытие на донецком направлении. Дроны сбросили на позиции противника гранаты. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил [гранатометный] сброс по укрытию украинских националистов. Объект был уничтожен на донецком направлении», — сообщили в военном ведомстве. Наиболее активное продвижение ВС РФ в настоящий момент отмечается на донецком направлении. Бои продолжаются в нескольких районах, включая Гродовку, Новогродовку и другие населенные пункты. При этом украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что наиболее сложная обстановка для ВСУ складывается на покровском и кураховском направлениях. На этом фоне продолжаются столкновения и в Курской области, передает «Национальная служба новостей». ВСУ находятся в тяжелых условиях, отмечал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, сообщает 360.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям