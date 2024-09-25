Принуждение России к миру, переговоры по ДСНВ с США: о чем рассказал Песков журналистам

Песков: Россию невозможно принудить к миру

25 сентября 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Мнение о том, что Россию можно принудить к миру, будет иметь последствия для украинской стороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле ответили на заявление Зеленского, что Россию нельзя принудить к миру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обратное мнение будет иметь последствия для киевского режима. Также стало известно, что Россия готова к переговорам с США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Однако окончательное решение остается за президентом РФ Владимиром Путиным. О чем говорил пресс-секретарь во время конференц-колла — в материале URA.RU Планы Владимира Путина на 25 сентября В Кремле заявили, что в середине дня президент проведет расширенное заседание Президиума Государственного Совета по вопросу «О развитии экспортного потенциала России и российских регионов». Там будет выступать губернатор Архангельской области, председатель комиссии Госсовета по международной кооперации экспорта Александра Цыбульского, министра промышленности и торговли Антона Алиханова, исполнительного директора российского экспортного центра Вероники Никишиной. Также Путин выступит на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Заявление Белого дома о переговорах по ДСНВ Песков заявил, что Россия готова к переговорам с США при определенных условиях. Об этом пресс-секретарь рассказал, отвечая на вопрос о готовности Белого дома возобновить переговоры с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Однако в Кремле подчеркнули, что решение о дальнейших шагах остается за Путиным. Песков упомянул, что пока не получено ответа от американской стороны, но подчеркнул необходимость как можно скорее начать переговоры. Предложение Мединского о сокращении времени на образование В Кремле, комментируя заявление помощника президента РФ и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского о возможном сокращении времени на обучение, ответили, что система образования должна подстраиваться под изменение технологий и кадровые потребности. Песков отметил, что у специалистов есть доводы и за, и против этой идеи, но такая дискуссия оправдана. Новые запреты россиянам Песков сообщил, что выходят не только запреты для россиян, но и законопроекты, которые упрощают какие-либо процедуры, делают их более удобными, но им уделяется меньше внимания. По словам пресс-секретаря, важно не злоупотреблять ограничительными законами и избегать расплывчатых формулировок. Тысячи россиян в Ливане В Кремле подтвердили информацию посольства РФ в Ливане о том, что в стране находится три тысячи россиян. По словам Пескова, сейчас предпринимаются все меры, чтобы рекомендовать российским гражданам как можно быстрее покинуть территорию Ливана. Песков подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан. Ситуация в Угледаре В Кремле наблюдают за ситуацией в Угледаре, который находится в окружении российских войск. Песков заявил о положительной динамике и о том, что Кремль ориентируется на сообщения Минобороны в этом вопросе. Заявление о разрушении устава ООН Россией В Кремле ответили на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Генассамблее ООН о том, что Россия разрушает устав организации. Песков заявил, что Россия не согласна с такой позицией и действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле выступают против применения двойных стандартов в трактовке устава. Заявление Зеленского о принуждении к миру Песков заявил, что Россию невозможно принудить к миру. Об этом он сообщил, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот не хочет договариваться с Россией о мире, а продолжит воевать. Песков отметил, что такое мнение — фатальная ошибка, которая будет иметь последствия для украинской стороны. По словам пресс-секретаря, Москва является сторонницей мира, но с условием выполнения тех задач, которые стоят перед СВО. Испытание баллистической ракеты в Китае В Кремле ответили, что с уважением относятся к военному строительству, которым занимается Китай. Песков добавил, что между Россией и Китаем происходит обмен информацией по линии оборонительных ведомств. Возобновление зерновой сделки с Турций В Кремле не ведется диалога о возобновлении зерновой сделки с Турцией. По словам Пескова, это сложная тема, зависящая от множества факторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле ответили на заявление Зеленского, что Россию нельзя принудить к миру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обратное мнение будет иметь последствия для киевского режима. Также стало известно, что Россия готова к переговорам с США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Однако окончательное решение остается за президентом РФ Владимиром Путиным. О чем говорил пресс-секретарь во время конференц-колла — в материале URA.RU В Кремле заявили, что в середине дня президент проведет расширенное заседание Президиума Государственного Совета по вопросу «О развитии экспортного потенциала России и российских регионов». Там будет выступать губернатор Архангельской области, председатель комиссии Госсовета по международной кооперации экспорта Александра Цыбульского, министра промышленности и торговли Антона Алиханова, исполнительного директора российского экспортного центра Вероники Никишиной. Также Путин выступит на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Песков заявил, что Россия готова к переговорам с США при определенных условиях. Об этом пресс-секретарь рассказал, отвечая на вопрос о готовности Белого дома возобновить переговоры с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Однако в Кремле подчеркнули, что решение о дальнейших шагах остается за Путиным. Песков упомянул, что пока не получено ответа от американской стороны, но подчеркнул необходимость как можно скорее начать переговоры. В Кремле, комментируя заявление помощника президента РФ и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского о возможном сокращении времени на обучение, ответили, что система образования должна подстраиваться под изменение технологий и кадровые потребности. Песков отметил, что у специалистов есть доводы и за, и против этой идеи, но такая дискуссия оправдана. Песков сообщил, что выходят не только запреты для россиян, но и законопроекты, которые упрощают какие-либо процедуры, делают их более удобными, но им уделяется меньше внимания. По словам пресс-секретаря, важно не злоупотреблять ограничительными законами и избегать расплывчатых формулировок. В Кремле подтвердили информацию посольства РФ в Ливане о том, что в стране находится три тысячи россиян. По словам Пескова, сейчас предпринимаются все меры, чтобы рекомендовать российским гражданам как можно быстрее покинуть территорию Ливана. Песков подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан. В Кремле наблюдают за ситуацией в Угледаре, который находится в окружении российских войск. Песков заявил о положительной динамике и о том, что Кремль ориентируется на сообщения Минобороны в этом вопросе. В Кремле ответили на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Генассамблее ООН о том, что Россия разрушает устав организации. Песков заявил, что Россия не согласна с такой позицией и действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле выступают против применения двойных стандартов в трактовке устава. Песков заявил, что Россию невозможно принудить к миру. Об этом он сообщил, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот не хочет договариваться с Россией о мире, а продолжит воевать. Песков отметил, что такое мнение — фатальная ошибка, которая будет иметь последствия для украинской стороны. По словам пресс-секретаря, Москва является сторонницей мира, но с условием выполнения тех задач, которые стоят перед СВО. В Кремле ответили, что с уважением относятся к военному строительству, которым занимается Китай. Песков добавил, что между Россией и Китаем происходит обмен информацией по линии оборонительных ведомств. В Кремле не ведется диалога о возобновлении зерновой сделки с Турцией. По словам Пескова, это сложная тема, зависящая от множества факторов.