Кто может рассчитывать на социальную пенсию в 2025 году: на сколько повысят выплаты

С апреля следующего года социальная пенсия граждан РФ будет проиндексирована сразу на 14,75%. Эти установки заложены в закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, который подписал президент России Владимир Путин. Подробнее о самой выплате и способах ее получения — узнаете из материала URA.RU.
Что такое социальная пенсия
Соцпенсией называют меру поддержки нетрудоспособных или ограниченно трудоспособных граждан, которые проживают в РФ постоянно. В отличие от страховой пенсии, которую получают граждане, достигшие пенсионного возраста и заработавшие необходимый стаж, социальная — назначается при достижении определенных условиях. На соцпенсию могут рассчитывать люди, которые по разным причинам не имеют трудового стажа, или его недостаточно для получения выплат.
Как получить соцпенсию
Выплата любого из видов социальной пенсии назначается с 1-го числа месяца, в котором зарегистрировано обращение, передают «Известия». Она не может быть получена ранее дня, с которого действует основание для начисления:
- cоциальная пенсия по старости назначается по достижению установленного возраста и выплачивается пожизненно;
- пенсия по инвалидности назначается на срок действия свидетельства об инвалидности, в том числе и бессрочно;
- cоциальная пенсия по потере кормильца или при отсутствии обоих родителей выплачивается, пока льготник считается нетрудоспособным.
Граждане вправе сами выбрать способ получения пенсии:
- посредством «Почты России» с доставкой на дом или получением в кассе отделения;
- через банк наличными в кассе или зачислением на карту платежной системы «Мир»;
- через социального работника или доверенное лицо.
Чтобы выбрать или изменить способ получения денежных средств, нужно лично обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ либо — пройти процедуру дистанционно на портале «Госуслуги». Социальные пенсии по инвалидности и старости будет назначены автоматически. От гражданина помимо заявления о назначении пенсии потребуется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также бумаги подтверждающие право на получение выплаты.
На сколько повысят социальную пенсию
Согласно новому предписанию, с 1 апреля 2025 года после индексации размер социальной пенсии составит 15 456 рублей. В 2026 году индексация составит 4,5%, а в 2027 году — 4%. Средства возьмут из федерального бюджета.
Россиянам также напомнили про индексацию страховых пенсий по старости. С 1 января выплата в среднем составит 24 000 рублей.
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