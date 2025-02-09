Белый дом подтвердил нацеленность Трампа на завершение СВО на Украине

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Согласно заявлению Уолца, Трамп хочет возложить ответственность за украинский мир на страны ЕС
Согласно заявлению Уолца, Трамп хочет возложить ответственность за украинский мир на страны ЕС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский лидер Дональд Трамп планирует урегулировать украинский кризис и переложить вопросы гарантий безопасности на Европу. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

«Президент Трамп намерен завершить этот конфликт, а затем вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев», — поделился Майк Уолц. Его слова приводит телеканал NBC. 

Советник Трампа подчеркнул, что на текущей неделе в Европе состоятся переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя. В ходе встреч планируется обсудить детали урегулирования. Он также отметил, что Вашингтон намерен провести переговоры с Украиной по вопросам, касающимся природных ресурсов, включая редкоземельные металлы, нефть и газ.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле официально не подтвердили и не опровергли это. Все подробности — в материале URA.RU.  

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Американский лидер Дональд Трамп планирует урегулировать украинский кризис и переложить вопросы гарантий безопасности на Европу. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц. «Президент Трамп намерен завершить этот конфликт, а затем вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев», — поделился Майк Уолц. Его слова приводит телеканал NBC.  Советник Трампа подчеркнул, что на текущей неделе в Европе состоятся переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя. В ходе встреч планируется обсудить детали урегулирования. Он также отметил, что Вашингтон намерен провести переговоры с Украиной по вопросам, касающимся природных ресурсов, включая редкоземельные металлы, нефть и газ. Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле официально не подтвердили и не опровергли это. Все подробности — в материале URA.RU.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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