Белый дом подтвердил нацеленность Трампа на завершение СВО на Украине

Американский лидер Дональд Трамп планирует урегулировать украинский кризис и переложить вопросы гарантий безопасности на Европу. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.
«Президент Трамп намерен завершить этот конфликт, а затем вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев», — поделился Майк Уолц. Его слова приводит телеканал NBC.
Советник Трампа подчеркнул, что на текущей неделе в Европе состоятся переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя. В ходе встреч планируется обсудить детали урегулирования. Он также отметил, что Вашингтон намерен провести переговоры с Украиной по вопросам, касающимся природных ресурсов, включая редкоземельные металлы, нефть и газ.
Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле официально не подтвердили и не опровергли это. Все подробности — в материале URA.RU.
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