В Петербурге впервые пересадили искусственную часть сердца

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Искусственный желудочек служит не только как временное решение, но и как долгосрочная поддержка функции сердца
Искусственный желудочек служит не только как временное решение, но и как долгосрочная поддержка функции сердца Фото:

В Петербурге медики Мариинской больницы совершили прорыв в лечении хронической сердечной недостаточности, успешно проведя операцию по пересадке искусственного левого желудочка. Об этом сообщило Правительство Санкт-Петербурга.

«В декабре хирурги Мариинской больницы провели уникальную операцию — пересадили искусственный левый желудочек. Теперь, спустя несколько недель, пациент пришёл на плановый осмотр», — сообщила пресс-служба Правительства Петербурга в telegram-канале. Эта процедура открывает новые возможности для пациентов, которым традиционная пересадка сердца недоступна из-за различных противопоказаний. Искусственный желудочек служит не только как временное решение в ожидании донорского органа, но и как долгосрочная поддержка функции сердца.

Программа лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью 4 степени была запущена по инициативе губернатора Александра Беглова. Она стала первой подобной программой в России, предлагая передовые методы лечения в условиях ограниченного доступа к донорским органам. В 2024 году в Мариинской больнице было проведено четыре таких операции, и на текущий год запланировано уже десять. К 2026 году планируется увеличить количество операций до двадцати.

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В Петербурге медики Мариинской больницы совершили прорыв в лечении хронической сердечной недостаточности, успешно проведя операцию по пересадке искусственного левого желудочка. Об этом сообщило Правительство Санкт-Петербурга. «В декабре хирурги Мариинской больницы провели уникальную операцию — пересадили искусственный левый желудочек. Теперь, спустя несколько недель, пациент пришёл на плановый осмотр», — сообщила пресс-служба Правительства Петербурга в telegram-канале. Эта процедура открывает новые возможности для пациентов, которым традиционная пересадка сердца недоступна из-за различных противопоказаний. Искусственный желудочек служит не только как временное решение в ожидании донорского органа, но и как долгосрочная поддержка функции сердца. Программа лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью 4 степени была запущена по инициативе губернатора Александра Беглова. Она стала первой подобной программой в России, предлагая передовые методы лечения в условиях ограниченного доступа к донорским органам. В 2024 году в Мариинской больнице было проведено четыре таких операции, и на текущий год запланировано уже десять. К 2026 году планируется увеличить количество операций до двадцати.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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