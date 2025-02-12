В Петербурге впервые пересадили искусственную часть сердца

В Петербурге медики Мариинской больницы совершили прорыв в лечении хронической сердечной недостаточности, успешно проведя операцию по пересадке искусственного левого желудочка. Об этом сообщило Правительство Санкт-Петербурга.
«В декабре хирурги Мариинской больницы провели уникальную операцию — пересадили искусственный левый желудочек. Теперь, спустя несколько недель, пациент пришёл на плановый осмотр», — сообщила пресс-служба Правительства Петербурга в telegram-канале. Эта процедура открывает новые возможности для пациентов, которым традиционная пересадка сердца недоступна из-за различных противопоказаний. Искусственный желудочек служит не только как временное решение в ожидании донорского органа, но и как долгосрочная поддержка функции сердца.
Программа лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью 4 степени была запущена по инициативе губернатора Александра Беглова. Она стала первой подобной программой в России, предлагая передовые методы лечения в условиях ограниченного доступа к донорским органам. В 2024 году в Мариинской больнице было проведено четыре таких операции, и на текущий год запланировано уже десять. К 2026 году планируется увеличить количество операций до двадцати.
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