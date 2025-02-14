Песков прокомментировал переговоры с РФ и США в Мюнхене

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские и американские чиновники встретятся в Мюнхене для переговоров. Он добавил, что пока нет новостей по теме урегулирования украинского конфликта. В ходе диалога будут затронуты вопросы по деэскалации конфликта на Украине.
«По результатам телефонного разговора главы государств дали поручения своим помощникам установить контакты. На это потребуются определенные дни. Потом будет конфигурация, о которой мы расскажем», — прокомментировал ситуацию Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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