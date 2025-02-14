Песков прокомментировал переговоры с РФ и США в Мюнхене

Песков подтвердил переговоры РФ и США в Мюнхене
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков заявил, что для установления контактов по переговорам требуется время
Дмитрий Песков заявил, что для установления контактов по переговорам требуется время Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские и американские чиновники встретятся в Мюнхене для переговоров. Он добавил, что пока нет новостей по теме урегулирования украинского конфликта. В ходе диалога будут затронуты вопросы по деэскалации конфликта на Украине.

«По результатам телефонного разговора главы государств дали поручения своим помощникам установить контакты. На это потребуются определенные дни. Потом будет конфигурация, о которой мы расскажем», — прокомментировал ситуацию Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские и американские чиновники встретятся в Мюнхене для переговоров. Он добавил, что пока нет новостей по теме урегулирования украинского конфликта. В ходе диалога будут затронуты вопросы по деэскалации конфликта на Украине. «По результатам телефонного разговора главы государств дали поручения своим помощникам установить контакты. На это потребуются определенные дни. Потом будет конфигурация, о которой мы расскажем», — прокомментировал ситуацию Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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