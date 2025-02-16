Будет ли магнитная буря 17 февраля: прогноз астрофизиков

Астрофизики РАН поделились прогнозом магнитных бурь на вторую половину января
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Солнечная активность может стать причиной магнитных бурь
Солнечная активность может стать причиной магнитных бурь Фото:

Февраль 2025 года выдался богатым на дни с повышенной геомагнитной активностью. В первой половине месяца было всего шесть спокойных для магнитосферы дней — во все остальные в ней наблюдали всплески разной интенсивности. Рассказываем, стоит ли ожидать их и 17 февраля.

Геомагнитная активность 17 февраля

По данным астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, в воскресенье, 17 февраля, Земля уже не будет подвержена влиянию огромной корональной дыры на Солнце, которая в предыдущие дни провоцировала возникновение магнитных бурь. В начале недели геомагнитная сфера планеты испытывала на себе воздействие сильного солнечного ветра, испускаемого корональной дырой, но к субботе его скорость снизилась. Относительно невысокой она должна остаться и в последний день недели.

Будет ли магнитная буря 17 февраля

Ученые оценивают шансы на возникновение магнитной бури всего в 12%. С вероятностью в 63% магнитосфера 17 февраля будет спокойной. В 25% случаев возможны геомагнитные возмущения низкой интенсивности.

В среднем, Kp-индекс, с помощью которого оценивают силу возмущений в магнитосфере, в воскресенье будет держаться на уровне в 3-4 балла. Такие показатели считают нормальными. Минимум, необходимый для регистрации слабой магнитной бури — 5 единиц.

Геомагнитная ситуация в феврале 2025 года

Первая половина февраля выдалась бурной с точки зрения геомагнитной активности. За это время было всего шесть дней, в которые Kp-индекс находился в пределах нормы — это период с 3 по 8 февраля.

15 февраля специалисты зарегистрировали слабую магнитную бурю. Все остальные дни месяца характеризовались повышенной геомагнитной активностью.

По предварительным данным, вторая часть февраля будет поспокойнее первой. Пока астрофизики ожидают, что всплески в магнитосфере будут только 27 и 28 февраля.

Для кого представляют опасность магнитные бури

Большая часть человечества не замечает магнитные бури. В эти периоды люди чувствуют себя как обычно, и ведут привычный образ жизни. Но минимум пятая часть популяции в дни всплесков геомагнитной активность отмечают ухудшение состояния.

К их числу, в первую очередь, относятся пациенты с хроническими заболеваниями, в преклонном или подростковом возрасте. Способности их организмов адаптироваться к меняющимся условиям (магнитные бури сказываются на влажности, температуре, скорости ветра и так далее) снижены, что и становится причиной неприятных симптомов. Среди самых часто встречающихся головная боль, ломота в суставах, слабость.

Как облегчить состояние во время магнитных бурь

Период магнитных бурь для метеозависимых — не время для героизма и переработок. В такие дни нужно больше отдыхать, вовремя ложиться спать, полноценно питаться, избегая тяжелых для пищеварения продуктов. Если эти способы не помогают, следует обратиться к врачу. Чтобы магнитные бури реже становились причиной плохого самочувствия медики рекомендуют вести здоровый образ жизни, регулярно обследоваться и получать лечение по поводу хронических заболеваний.

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Февраль 2025 года выдался богатым на дни с повышенной геомагнитной активностью. В первой половине месяца было всего шесть спокойных для магнитосферы дней — во все остальные в ней наблюдали всплески разной интенсивности. Рассказываем, стоит ли ожидать их и 17 февраля. Геомагнитная активность 17 февраля По данным астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, в воскресенье, 17 февраля, Земля уже не будет подвержена влиянию огромной корональной дыры на Солнце, которая в предыдущие дни провоцировала возникновение магнитных бурь. В начале недели геомагнитная сфера планеты испытывала на себе воздействие сильного солнечного ветра, испускаемого корональной дырой, но к субботе его скорость снизилась. Относительно невысокой она должна остаться и в последний день недели. Будет ли магнитная буря 17 февраля Ученые оценивают шансы на возникновение магнитной бури всего в 12%. С вероятностью в 63% магнитосфера 17 февраля будет спокойной. В 25% случаев возможны геомагнитные возмущения низкой интенсивности. В среднем, Kp-индекс, с помощью которого оценивают силу возмущений в магнитосфере, в воскресенье будет держаться на уровне в 3-4 балла. Такие показатели считают нормальными. Минимум, необходимый для регистрации слабой магнитной бури — 5 единиц. Геомагнитная ситуация в феврале 2025 года Первая половина февраля выдалась бурной с точки зрения геомагнитной активности. За это время было всего шесть дней, в которые Kp-индекс находился в пределах нормы — это период с 3 по 8 февраля. 15 февраля специалисты зарегистрировали слабую магнитную бурю. Все остальные дни месяца характеризовались повышенной геомагнитной активностью. По предварительным данным, вторая часть февраля будет поспокойнее первой. Пока астрофизики ожидают, что всплески в магнитосфере будут только 27 и 28 февраля. Для кого представляют опасность магнитные бури Большая часть человечества не замечает магнитные бури. В эти периоды люди чувствуют себя как обычно, и ведут привычный образ жизни. Но минимум пятая часть популяции в дни всплесков геомагнитной активность отмечают ухудшение состояния. К их числу, в первую очередь, относятся пациенты с хроническими заболеваниями, в преклонном или подростковом возрасте. Способности их организмов адаптироваться к меняющимся условиям (магнитные бури сказываются на влажности, температуре, скорости ветра и так далее) снижены, что и становится причиной неприятных симптомов. Среди самых часто встречающихся головная боль, ломота в суставах, слабость. Как облегчить состояние во время магнитных бурь Период магнитных бурь для метеозависимых — не время для героизма и переработок. В такие дни нужно больше отдыхать, вовремя ложиться спать, полноценно питаться, избегая тяжелых для пищеварения продуктов. Если эти способы не помогают, следует обратиться к врачу. Чтобы магнитные бури реже становились причиной плохого самочувствия медики рекомендуют вести здоровый образ жизни, регулярно обследоваться и получать лечение по поводу хронических заболеваний.
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