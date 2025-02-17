ВС РФ взяли под контроль Фиголевку под Харьковом

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Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Фиголевка. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские военные освободили населенный пункт Фиголевка», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА Новости.

Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль Березовку в ДНР. Операция по освобождению территории проводилась группировкой войск «Центр».

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В Харьковской области ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Фиголевка. Об этом сообщили в Минобороны России. «Российские военные освободили населенный пункт Фиголевка», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль Березовку в ДНР. Операция по освобождению территории проводилась группировкой войск «Центр».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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