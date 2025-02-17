ВС РФ взяли под контроль Фиголевку под Харьковом

Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Харьковской области ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Фиголевка. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Российские военные освободили населенный пункт Фиголевка», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА Новости.
Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль Березовку в ДНР. Операция по освобождению территории проводилась группировкой войск «Центр».
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