Вице-президент США заявил, что у Украины нет шансов победить Россию

У Украины нет никаких шансов победить Россию в конфликте, подчеркнул вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Об этом он написал в соцсетях, комментируя слова одного из пользователей, который считает, что США занимаются так называемым «успокоением» в контексте конфликта.
«Мы ведем переговоры о прекращении конфликта. Это может быть „успокоением“ только если вы считаете, что у украинцев есть реальный шанс на победу против России. У них его нет», — написал Вэнс в соцсети X.
До этого вице-глава США также обвинил Зеленского во лжи. По его словам, украинский глава сначала говорит одно, а потом делает совершенно другое. Такого же мнения придерживается госсекретарь США Майк Уолтц.
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