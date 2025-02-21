Вице-президент США заявил, что у Украины нет шансов победить Россию

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У Украины нет шанса на победу против России, заявил Джей Ди Вэнс
У Украины нет шанса на победу против России, заявил Джей Ди Вэнс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Украины нет никаких шансов победить Россию в конфликте, подчеркнул вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Об этом он написал в соцсетях, комментируя слова одного из пользователей, который считает, что США занимаются так называемым «успокоением» в контексте конфликта. 

«Мы ведем переговоры о прекращении конфликта. Это может быть „успокоением“ только если вы считаете, что у украинцев есть реальный шанс на победу против России. У них его нет», — написал Вэнс в соцсети X.

До этого вице-глава США также обвинил Зеленского во лжи. По его словам, украинский глава сначала говорит одно, а потом делает совершенно другое. Такого же мнения придерживается госсекретарь США Майк Уолтц. 

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У Украины нет никаких шансов победить Россию в конфликте, подчеркнул вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Об этом он написал в соцсетях, комментируя слова одного из пользователей, который считает, что США занимаются так называемым «успокоением» в контексте конфликта.  «Мы ведем переговоры о прекращении конфликта. Это может быть „успокоением“ только если вы считаете, что у украинцев есть реальный шанс на победу против России. У них его нет», — написал Вэнс в соцсети X. До этого вице-глава США также обвинил Зеленского во лжи. По его словам, украинский глава сначала говорит одно, а потом делает совершенно другое. Такого же мнения придерживается госсекретарь США Майк Уолтц. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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