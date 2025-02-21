Вице-президент США жестко пристыдил Зеленского за вранье

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс и госсекретарь страны Марко Рубио обвинили украинского лидера Владимира Зеленского во лжи. Американские политики уверены, что Зеленский всегда громогласно заявляет одно, но по факту делает совершенно другое.
«То, что говорит госсекретарь Рубио, совершенно верно», — написал Вэнс в соцсети X, прикрепив кусок интервью с участием Зеленского с аккаунта Рубио. Последний подчеркнул в соцсетях, что Зеленский говорит одно, но делает другое. «Он [Зеленский] начинает лгать о том, что произошло», — писал Рубио.
До этого американская журналистка Дженнифер Джейкобс процитировала американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что присутствие украинского лидера на потенциальных переговорах по Украине — необязательно. Это не первые подобные тезисы со стороны Трампа в адрес Зеленского.
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