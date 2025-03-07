Что известно о страшном ДТП, в котором погибли сотрудники «Мираторга»

В Новооскольском округе Белгородской области произошло ДТП, в котором погибли шесть сотрудников агрохолдинга «Мираторг». Тем четверым людям, кто получил травмы и попал в больницу, окажут помощь в лечении и реабилитации. Расследование уже начато. Подробности инцидента — в материале URA.RU.
Что произошло
На участке автодороги Ольховатка в Новооскольском округе 6 марта столкнулись два автобуса. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, жертвами стали шесть человек, все — пассажиры микроавтобуса, перевозившего сотрудников «Мираторга». Еще четверо пострадавших доставлены в больницы, один из них находится в тяжелом состоянии. «Сообщаем, что в ДТП погибли шесть сотрудников компании», — подтвердила пресс-служба «Мираторга».
Реакция «Мираторга»
Агрохолдинг выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пообещал поддержку пострадавшим. «Тем, кто получил травмы и попал в больницу, окажут помощь в лечении и реабилитации», — заявили в пресс-службе компании.
Возбуждено уголовное дело
Следственные органы СК РФ по Белгородской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»). Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Станиславу Захарову представить доклад о ходе расследования. В центральный аппарат ведомства будут направлены все данные об обстоятельствах трагедии. Уточняется, что в центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела об обстоятельствах ДТП в Белгородской области.
По предварительной информации СК, водитель микроавтобуса нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению с попутным транспортным средством на трассе М2 «Крым» близ села Великомихайловка. Гладков отметил, что водитель взял на себя вину за произошедшее, однако точные причины аварии еще устанавливаются.
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