Песков прибыл на похороны отца Киркорова и раскрыл малоизвестный о нем факт. Фото

Песков: Бедрос Киркоров был одним из защитников памятника «Алеша» в Болгарии
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Песков прибыл на похороны Бедроса Киркорова
Песков прибыл на похороны Бедроса Киркорова Фото:

Народный артист РФ Бедрос Киркоров был одним из защитников памятника советским солдатам «Алеша» в Болгарии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который прибыл на его похороны.

«Бедрос Киркоров был одним из защитников памятника „Алеша“ в Болгарии, который хотели снести. В 2024 году артист привлек внимание к этой ситуации и поднял общественность, что тоже помогло сохранить монумент», — сообщил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь также подчеркнул важность действий Киркорова в сохранении исторической памяти и культурного наследия. Кроме того, Дмитрий Песков выразил свое уважение к Бедросу Киркорову, назвав его уникальным человеком и подчеркнув свой долг присутствовать на прощании с ним.

Народный артист эстрады Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца 18 марта. Бедрос Киркоров скончался в возрасте 92 лет от остановки сердца. Его уход стал шоком для многих российских звезд. Похороны Киркорова-старшего пройдут сегодня на Троекуровском кладбище в Москве.

Песков на похоронах Бедроса Киркорова
Песков на похоронах Бедроса Киркорова
Фото:

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Народный артист РФ Бедрос Киркоров был одним из защитников памятника советским солдатам «Алеша» в Болгарии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который прибыл на его похороны. «Бедрос Киркоров был одним из защитников памятника „Алеша“ в Болгарии, который хотели снести. В 2024 году артист привлек внимание к этой ситуации и поднял общественность, что тоже помогло сохранить монумент», — сообщил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также подчеркнул важность действий Киркорова в сохранении исторической памяти и культурного наследия. Кроме того, Дмитрий Песков выразил свое уважение к Бедросу Киркорову, назвав его уникальным человеком и подчеркнув свой долг присутствовать на прощании с ним. Народный артист эстрады Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца 18 марта. Бедрос Киркоров скончался в возрасте 92 лет от остановки сердца. Его уход стал шоком для многих российских звезд. Похороны Киркорова-старшего пройдут сегодня на Троекуровском кладбище в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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