Народный артист РФ Бедрос Киркоров был одним из защитников памятника советским солдатам «Алеша» в Болгарии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который прибыл на его похороны.
«Бедрос Киркоров был одним из защитников памятника „Алеша“ в Болгарии, который хотели снести. В 2024 году артист привлек внимание к этой ситуации и поднял общественность, что тоже помогло сохранить монумент», — сообщил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь также подчеркнул важность действий Киркорова в сохранении исторической памяти и культурного наследия. Кроме того, Дмитрий Песков выразил свое уважение к Бедросу Киркорову, назвав его уникальным человеком и подчеркнув свой долг присутствовать на прощании с ним.
Народный артист эстрады Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца 18 марта. Бедрос Киркоров скончался в возрасте 92 лет от остановки сердца. Его уход стал шоком для многих российских звезд. Похороны Киркорова-старшего пройдут сегодня на Троекуровском кладбище в Москве.
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