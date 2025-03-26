Кремль выразил соболезнования родным погибшей в зоне СВО журналистки Прокофьевой

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Песков заявил, что Прокофьева находилась в машине, когда та наехала на мину противника
Песков заявил, что Прокофьева находилась в машине, когда та наехала на мину противника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Первого канала Анны Прокофьевой, которая погибла в Белгородской области. В Кремле сообщили, что трагедия произошла после того, как автомобиль, в котором находилась Прокофьева, наехал на мину противника.

«Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима. Мы соболезнуем родным Анны и всему коллективу Первого канала», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Первого канала Анны Прокофьевой, которая погибла в Белгородской области. В Кремле сообщили, что трагедия произошла после того, как автомобиль, в котором находилась Прокофьева, наехал на мину противника. «Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима. Мы соболезнуем родным Анны и всему коллективу Первого канала», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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