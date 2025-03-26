Кремль выразил соболезнования родным погибшей в зоне СВО журналистки Прокофьевой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Первого канала Анны Прокофьевой, которая погибла в Белгородской области. В Кремле сообщили, что трагедия произошла после того, как автомобиль, в котором находилась Прокофьева, наехал на мину противника.
«Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима. Мы соболезнуем родным Анны и всему коллективу Первого канала», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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