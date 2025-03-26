Песков обвинил власти Молдавии в неприкрытом давлении на Гуцул

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Молдавия должна перестать давить на политиков
Песков заявил, что Молдавия должна перестать давить на политиков Фото:

Власти Молдавии используют неприкрытое давление на оппозиционных политиков, в частности, на главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую задержали в аэропорту Кишинева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство главы Молдавии Маи Санду предпринимает меры, подобные тем, что применяются в Румынии, где демократия находится под угрозой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, действующая власть использует методы неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны, составляют конкуренцию Мае Санду», — заявил в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он добавил, что Кишинев избрал такую же тактику, как и Румыния, не обращать внимания на закон, принципы демократии. Однако подобные действия могут подорвать основы политического плюрализма в Молдавии. Песков призвал страну отказаться от давления на оппозицию и предоставить свободу действия всем политикам. 

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Власти Молдавии используют неприкрытое давление на оппозиционных политиков, в частности, на главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую задержали в аэропорту Кишинева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство главы Молдавии Маи Санду предпринимает меры, подобные тем, что применяются в Румынии, где демократия находится под угрозой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, действующая власть использует методы неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны, составляют конкуренцию Мае Санду», — заявил в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что Кишинев избрал такую же тактику, как и Румыния, не обращать внимания на закон, принципы демократии. Однако подобные действия могут подорвать основы политического плюрализма в Молдавии. Песков призвал страну отказаться от давления на оппозицию и предоставить свободу действия всем политикам. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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