Песков: за 25 лет правления Путина Россия достигла многого

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Песков заявил, что за время правления Путина Россия проделала огромный путь
Песков заявил, что за время правления Путина Россия проделала огромный путь Фото:

На фоне того, что президент РФ Владимир Путин был избран на пост 25 лет назад, 26 марта 2000 года, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о значительных изменениях в стране за это время. По его словам, Россия смогла преодолеть многочисленные сложности и достигла значительного уровня благосостояния и экономической независимости.

«Дата действительно весьма примечательная. Однозначно можно сказать одно: за 25 лет наша страна проделала огромный путь от стояния на краю пропасти. Экономической пропасти, политической пропасти в плане территориальной целостности до повышения уровня благосостояния, до развития экономики страны. До превращения в действительно суверенное государство», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Он заявил, что это неопровержимые факты. Их нужно не оценивать, а констатировать. 

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На фоне того, что президент РФ Владимир Путин был избран на пост 25 лет назад, 26 марта 2000 года, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о значительных изменениях в стране за это время. По его словам, Россия смогла преодолеть многочисленные сложности и достигла значительного уровня благосостояния и экономической независимости. «Дата действительно весьма примечательная. Однозначно можно сказать одно: за 25 лет наша страна проделала огромный путь от стояния на краю пропасти. Экономической пропасти, политической пропасти в плане территориальной целостности до повышения уровня благосостояния, до развития экономики страны. До превращения в действительно суверенное государство», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.  Он заявил, что это неопровержимые факты. Их нужно не оценивать, а констатировать. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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