Песков: за 25 лет правления Путина Россия достигла многого

На фоне того, что президент РФ Владимир Путин был избран на пост 25 лет назад, 26 марта 2000 года, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о значительных изменениях в стране за это время. По его словам, Россия смогла преодолеть многочисленные сложности и достигла значительного уровня благосостояния и экономической независимости.
«Дата действительно весьма примечательная. Однозначно можно сказать одно: за 25 лет наша страна проделала огромный путь от стояния на краю пропасти. Экономической пропасти, политической пропасти в плане территориальной целостности до повышения уровня благосостояния, до развития экономики страны. До превращения в действительно суверенное государство», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он заявил, что это неопровержимые факты. Их нужно не оценивать, а констатировать.
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