В Кремле удовлетворены желанием США помочь России в вопросе санкций

Кремль выразил удовлетворение по поводу обещания США помочь России в преодолении санкционных ограничений, касающихся торговли зерном, сельхозпродукцией и удобрениями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Вы знаете, что эти контакты продолжаются весьма интенсивно. Мы удовлетворены тем, насколько прагматично и конструктивно развивается наш диалог. При этом, что касается Черноморской зерновой инициативы, то она может быть активизирована после выполнения ряда условий», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он также отметил, что в России ожидают, что на этот раз справедливость восторжествует, что позволит продолжить сотрудничество с США. Кроме того, именно благодаря российско-американским контактам удалось достаточно быстро согласовать перечень объектов в РФ и на Украине, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
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