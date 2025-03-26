Песков ответил на вопрос URA.RU о партнерах России в Арктике

Россия выступает за международное сотрудничество в Арктике, а не противтостояние стран. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, возможно ли восстанвить диалог и доверие в арктической зоне.
«Арктика действительно требует международного сотрудничества, и это настоятельная потребность, и Российская Федерация выступает за то, чтобы территория Арктики была территорией сотрудничества, взаимного доверия и сложения сил. Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействуется в интересах народов соответствующих стран, для нас в первую очередь — в интересах россиян. Северный морской путь и т.д. — это все работает, ведется разработка недр в арктической зоне, поэтому здесь мы выступаем за международное сотрудничество. Действительно, сейчас мы не видим взаимности от приарктических стран, но наша заинтересованность сохраняется», — заявил Песков.
В Мурманске 26 марта стартовал Международный арктический форум. Он проходит под девизом «Арктика — территория диалога». Последний такой форум проходил в 2019 году в Санкт-Петербурге.
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