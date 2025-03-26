Захарова: Киев начал смертельную охоту за российскими журналистами

Украинские власти начали охоту против российских журналистов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам украинские боевики проводят целенаправленные атаки на российских сотрудников СМИ, которые привели к гибели корреспондентов и тяжелым ранениям в последние дни.
«Киевский режим развязал настоящий террор против российских журналистов и военкоров, с остервенением ведет за ними смертельную охоту. Только за последние несколько дней в результате серии целенаправленных атак украинских боевиков погибли четыре сотрудника российских СМИ...» — сказала Захарова, комментируя гибель военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой. Слова политика приведены на сайте МИД.
Захарова подчеркнула, что в каждом зафиксированном случае было установлено, что украинские националисты целенаправленно преследовали невооруженных журналистов и их съемочные бригады. Они наносили удары по ним, используя западное вооружение, поставляемое странами, которые заявляют о своей поддержке свободы слова и безопасности представителей СМИ. В рамках своего заявления Захарова также призвала международное сообщество осудить действия Украины.
Ранее в Белгородской области погибла 35-летнмй военкор «Первого канала» Анна Прокофьева. О ее смерти сообщили известные военные корреспонденты Александр Сладков и Владимир Романов. Трагедия развернулась во время выполнения Прокофьевой редакционного задания.
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