17 апреля 2025
16 апреля 2025

В школах Петербурга внедрят ИИ для контроля питания

© Служба новостей «URA.RU»
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ИИ позволит минимизировать влияние человеческого фактора и повысить объективность контроля
ИИ позволит минимизировать влияние человеческого фактора и повысить объективность контроля Фото:

В школах Петербурга появится возможность использовать искусственный интеллект (ИИ) для повышения качества и безопасности питания. Об этом рассказала вице-губернатор города Наталья Чечина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«ИИ-система анализирует видеопоток с камер, фиксируя нарушения и отклонения от стандартов. Например, есть ли какие-то посторонние предметы на поверхности, правильная ли одежда у работников пищеблока», — рассказала Наталья Чечина в эфире. В дальнейшем планируется расширить функционал нейросетей — они смогут контролировать качество продукции и технологические процессы приготовления пищи. Это позволит минимизировать влияние человеческого фактора и повысить объективность контроля.

В настоящее время в образовательных учреждениях города отсутствует специальная должность «ответственного по питанию». Однако власти Петербурга разработали уникальную для России методику подготовки специалистов по социальному питанию, которую уже направили на согласование в Министерство труда и социальной защиты. В некоторых школах такие специалисты уже работают, но официального статуса у них пока нет. Для усиления контроля за пищеблоками в школах уже запущен пилотный проект «Паспорт пищеблока».

Внедрение технологий ИИ и новых специалистов по питанию должно привести к улучшению санитарных условий и качества школьного питания. По мнению Натальи Чечиной, сотрудники пищеблоков будут более внимательно относиться к своим обязанностям, зная о постоянном контроле, что положительно скажется на безопасности и вкусе блюд для школьников.

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В школах Петербурга появится возможность использовать искусственный интеллект (ИИ) для повышения качества и безопасности питания. Об этом рассказала вице-губернатор города Наталья Чечина в эфире телеканала «Санкт-Петербург». «ИИ-система анализирует видеопоток с камер, фиксируя нарушения и отклонения от стандартов. Например, есть ли какие-то посторонние предметы на поверхности, правильная ли одежда у работников пищеблока», — рассказала Наталья Чечина в эфире. В дальнейшем планируется расширить функционал нейросетей — они смогут контролировать качество продукции и технологические процессы приготовления пищи. Это позволит минимизировать влияние человеческого фактора и повысить объективность контроля. В настоящее время в образовательных учреждениях города отсутствует специальная должность «ответственного по питанию». Однако власти Петербурга разработали уникальную для России методику подготовки специалистов по социальному питанию, которую уже направили на согласование в Министерство труда и социальной защиты. В некоторых школах такие специалисты уже работают, но официального статуса у них пока нет. Для усиления контроля за пищеблоками в школах уже запущен пилотный проект «Паспорт пищеблока». Внедрение технологий ИИ и новых специалистов по питанию должно привести к улучшению санитарных условий и качества школьного питания. По мнению Натальи Чечиной, сотрудники пищеблоков будут более внимательно относиться к своим обязанностям, зная о постоянном контроле, что положительно скажется на безопасности и вкусе блюд для школьников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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