В школах Петербурга внедрят ИИ для контроля питания

В школах Петербурга появится возможность использовать искусственный интеллект (ИИ) для повышения качества и безопасности питания. Об этом рассказала вице-губернатор города Наталья Чечина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«ИИ-система анализирует видеопоток с камер, фиксируя нарушения и отклонения от стандартов. Например, есть ли какие-то посторонние предметы на поверхности, правильная ли одежда у работников пищеблока», — рассказала Наталья Чечина в эфире. В дальнейшем планируется расширить функционал нейросетей — они смогут контролировать качество продукции и технологические процессы приготовления пищи. Это позволит минимизировать влияние человеческого фактора и повысить объективность контроля.
В настоящее время в образовательных учреждениях города отсутствует специальная должность «ответственного по питанию». Однако власти Петербурга разработали уникальную для России методику подготовки специалистов по социальному питанию, которую уже направили на согласование в Министерство труда и социальной защиты. В некоторых школах такие специалисты уже работают, но официального статуса у них пока нет. Для усиления контроля за пищеблоками в школах уже запущен пилотный проект «Паспорт пищеблока».
Внедрение технологий ИИ и новых специалистов по питанию должно привести к улучшению санитарных условий и качества школьного питания. По мнению Натальи Чечиной, сотрудники пищеблоков будут более внимательно относиться к своим обязанностям, зная о постоянном контроле, что положительно скажется на безопасности и вкусе блюд для школьников.
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