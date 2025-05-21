В Китае обнаружили склад iPhone, украденных в различных уголках мира

В Китае обнаружили крупнейший склад украденных iPhone со всего мира. Он находится в башне Feiyang Times в Шэньчжэне, которая стала центральным хабом для сбыта похищенной техники, сообщают журналисты британских СМИ.
«Этим неофициальным названием обзавелась ничем на первый взгляд не примечательная башня Feiyang Times, расположенная в районе Хуацянбэй города Шэньчжэнь. Именно здесь находится ключевой хаб глобальной сети поставок ворованной техники Apple», — говорится в материале.
В материале также приводится история лондонского предпринимателя Сэма Амрани, у которого украли iPhone 15 Pro. С помощью функции Apple «Локатор» он отследил путь своего телефона почти на 10 тысяч километров: устройство сначала оказалось в подпольной мастерской Лондона, затем переместилось по городу, после чего через неделю было зафиксировано в Гонконге и, наконец, прибыло в здание Feiyang Times.
По данным издания, четвертый этаж здания специализируется на продаже подержанных и краденых iPhone из Европы и США. Официально многие устройства поступают как сданные при покупке новых моделей, но этот же адрес используется для торговли ворованной электроникой. Даже заблокированные гаджеты находят спрос на запчасти. По оценкам FT, оборот подпольного рынка украденных смартфонов только в Лондоне достигает 65,5 млн долларов в год.
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