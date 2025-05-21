Инфляция в России упала ниже двузначных значений

Инфляция в России на 19 мая составила 9,9% в годовом выражении
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Продукты в России за неделю выросли в цене в среднем на 0,03%
Продукты в России за неделю выросли в цене в среднем на 0,03% Фото:

Инфляция в России упала ниже двузначных значений. На 19 мая в годовом выражении она составляла 9,9%, сообщается в обзоре Минэкономразвития.

По данным из обзора «О текущей ценовой ситуации», с февраля нынешнего года инфляция не опускалась ниже 10%. На 5 мая она составляла 10,12%, спустя неделю — 10% в годовом выражении.

По информации Минэкономразвития, продолжается незначительный рост цен. Продовольственные товары за последнюю неделю, с 13 по 19 мая, в среднем выросли в цене на 0,03%, непродовольственные — на 0,1%. Стоимость услуги также увеличилась в среднем на 0,1%.

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Инфляция в России упала ниже двузначных значений. На 19 мая в годовом выражении она составляла 9,9%, сообщается в обзоре Минэкономразвития. По данным из обзора «О текущей ценовой ситуации», с февраля нынешнего года инфляция не опускалась ниже 10%. На 5 мая она составляла 10,12%, спустя неделю — 10% в годовом выражении. По информации Минэкономразвития, продолжается незначительный рост цен. Продовольственные товары за последнюю неделю, с 13 по 19 мая, в среднем выросли в цене на 0,03%, непродовольственные — на 0,1%. Стоимость услуги также увеличилась в среднем на 0,1%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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