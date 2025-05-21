Инфляция в России упала ниже двузначных значений. На 19 мая в годовом выражении она составляла 9,9%, сообщается в обзоре Минэкономразвития.
По данным из обзора «О текущей ценовой ситуации», с февраля нынешнего года инфляция не опускалась ниже 10%. На 5 мая она составляла 10,12%, спустя неделю — 10% в годовом выражении.
По информации Минэкономразвития, продолжается незначительный рост цен. Продовольственные товары за последнюю неделю, с 13 по 19 мая, в среднем выросли в цене на 0,03%, непродовольственные — на 0,1%. Стоимость услуги также увеличилась в среднем на 0,1%.
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