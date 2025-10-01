Новак раскрыл уровень инфляции в России за сентябрь

Срочная новость
По словам Александра Новака, в сентябре текущего года годовая инфляция в России достигла порядка 8%. По его прогнозу, по итогам года этот показатель окажется в диапазоне 6–7%.
