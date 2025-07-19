Украинская армия нанесла ракетный удар по центральной части Донецка днем 19 июля. Взрыв снаряда произошел на одной из оживленных частей города — улице Университетской. В результате этого серьезные повреждения получил один из жилых многоквартирных домов, а также находившиеся в нем торговые помещения.
Обстрел города велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего было выпущено два снаряда, рассказали в оперативных службах. Кадры последствий обстрела — в фоторепортаже URA.RU.
По словам главы Донецка Алексея Кулемзина, в многоквартирном доме были выбиты оконные стекла и разрушены балконы, также повреждения получил и фасад самого здания. Кроме того, напротив жилого дома находится православный храм — его фасад так же был поврежден. Оборваны оказались и контактные троллейбусные сети.
В результате попадания снаряда противника на территорию Республиканского травматологического центра были выбиты окна и задета трансформаторная подстанция. Повреждения получил и автомобиль, находившийся рядом с местом взрыва.
По предварительным данным от оперативников, пострадал как минимум один мирный житель. Дальнейшая информация о точном количестве нанесенного ущерба уточняется.
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