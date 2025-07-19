Свисающие куски арматуры, разрушенные балконы: обстановка у обстрелянной многоэтажки в Донецке. Фоторепортаж

Минимум один человек ранен при обстреле ВСУ центра Донецка
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствиями удара по центру Донецка стали выбитые в доме окна и разрушенные балконы
Последствиями удара по центру Донецка стали выбитые в доме окна и разрушенные балконы Фото:
новость из сюжета
ВСУ ударили ракетами по многоэтажке и медцентру в Донецке

Украинская армия нанесла ракетный удар по центральной части Донецка днем 19 июля. Взрыв снаряда произошел на одной из оживленных частей города — улице Университетской. В результате этого серьезные повреждения получил один из жилых многоквартирных домов, а также находившиеся в нем торговые помещения.

Обстрел города велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего было выпущено два снаряда, рассказали в оперативных службах. Кадры последствий обстрела — в фоторепортаже URA.RU. 

По словам главы Донецка Алексея Кулемзина, в многоквартирном доме были выбиты оконные стекла и разрушены балконы, также повреждения получил и фасад самого здания. Кроме того, напротив жилого дома находится православный храм — его фасад так же был поврежден. Оборваны оказались и контактные троллейбусные сети. 

В результате попадания снаряда противника на территорию Республиканского травматологического центра были выбиты окна и задета трансформаторная подстанция. Повреждения получил и автомобиль, находившийся рядом с местом взрыва.

По предварительным данным от оперативников, пострадал как минимум один мирный житель. Дальнейшая информация о точном количестве нанесенного ущерба уточняется. 

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Украинская армия нанесла ракетный удар по центральной части Донецка днем 19 июля. Взрыв снаряда произошел на одной из оживленных частей города — улице Университетской. В результате этого серьезные повреждения получил один из жилых многоквартирных домов, а также находившиеся в нем торговые помещения. Обстрел города велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего было выпущено два снаряда, рассказали в оперативных службах. Кадры последствий обстрела — в фоторепортаже URA.RU.  По словам главы Донецка Алексея Кулемзина, в многоквартирном доме были выбиты оконные стекла и разрушены балконы, также повреждения получил и фасад самого здания. Кроме того, напротив жилого дома находится православный храм — его фасад так же был поврежден. Оборваны оказались и контактные троллейбусные сети.  В результате попадания снаряда противника на территорию Республиканского травматологического центра были выбиты окна и задета трансформаторная подстанция. Повреждения получил и автомобиль, находившийся рядом с местом взрыва. По предварительным данным от оперативников, пострадал как минимум один мирный житель. Дальнейшая информация о точном количестве нанесенного ущерба уточняется. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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