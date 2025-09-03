Политолог объяснил, почему Трамп настаивает на личной встрече Путина и Зеленского

Глава Белого дома Дональд Трамп привык опираться на личную дипломатию, связанную с импровизацией. Именно поэтому он так настойчиво требует, чтобы российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретились лично. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
«Позиция Трампа понятна — это его переговорный стиль. Он привык опираться на личную дипломатию, причем в каком-то смысле можно говорить об импровизации, как на той же встрече на высшем уровне между Россией и США на Аляске», — сказал Кортунов в разговоре с журналистом агентства.
Политолог добавил, что из-за импровизации президента США встречу двух мировых лидеров организовали очень быстро. Из-за спешки стороны не подготовили никаких совместных документов, потому что эксперты не успели обсудить все вопросы. Несмотря на это, Трамп назвал встречу большой победой и сказал, что между ним и Путиным был достигнут прогресс и взаимопонимание.
Кортунов считает, что поэтому у Трампа сформировалось несколько упрощенное, понимание того, что скорейшая встреча Путина и Зеленского способна самостоятельно привести к разрешению всех существующих проблем. Подробное интервью с политологом читайте в материале URA.RU.
Ранее в ходе пресс-конференции президент США пообещал провести телефонные переговоры с Путиным. Темой обсуждения станет урегулирование украинского конфликта. В свою очередь на пресс-конференции в Пекине глава российского государства похвалил администрацию Трампа за усилия по урегулированию конфликта и отметил, что в этом вопрос просматривается «свет в конце тоннеля». В то же время он отметил, что если решить вопрос мирно не удастся, Россия готова продолжить достижение своих целей вооруженным путем.
