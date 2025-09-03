Трамп пообещал поговорить с Путиным в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни намерен переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Темой разговора станет урегулирование конфликта на Украине. Об этом Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что новых посланий для Путина у него нет, однако он ждет от  Москвы ответа для принятия дальнейших решений по урегулированию конфликта. «Путин знает мою позицию. Он примет какое-то решение. Если мы будем им недовольны, кое-что произойдет», — сказал Трамп. Трансляция брифинга идет в аккаунте X Белого дома.

Ранее на пресс-конференции в Пекине Владимир Путин похвалил администрацию Трампа за усилия по урегулированию конфликта и отметил, что в этом вопрос просматривается «свет в конце тоннеля». В то же время он отметил, что если решить вопрос мирно не удастся, Россия готова продолжить достижение своих целей вооруженным путем.

