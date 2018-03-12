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12 марта 2018
19:37  12 марта 2018 0

«Табаков был последним из могикан»

Смерть художественного руководителя МХТ имени Чехова стала ударом для всей страны
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
Олег Табаков, табаков олег
Смерть режиссера Олега Табакова стала ударом для всех россиянФото: Александр Мамаев © URA.RU

В понедельник, 12 марта, в Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХАТ им. Чехова и «Табакерки» Олег Табаков. Его смерть подтвердили в пресс-службе театра. Табакову было 82 года.

О госпитализации 82-летнего Табакова стало известно в конце ноября прошлого года. Позднее появилась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на это, смерть Табакова стала ударом для многих — как для рядовых россиян, почитателей его таланта, так и для близких друзей. Все надеялись, что Олег Павлович все же победит подкосивший его недуг. Но болезнь оказалась сильнее.

Прощание со Львом Дуровым в Театре на Малой Бронной. Москва, табаков олег
Олег Табаков был жизнелюбом, говорят знавшие его люди
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Деятели культуры, которые близко знали худрука «Табакерки», с трудом от волнения находят слова, но все сходятся в одном — ушла эпоха. «Смерть Табакова сопоставима со смертью Константина Станиславского. На мой взгляд, он оставил после себя след даже больший, чем Станиславский. Олег Павлович оставил после себя талантливых и великих учеников — актеров, а также свои театры», — заявил «URA.RU» председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин.

Режиссер Константин Богомолов назвал смерть Табакова «невосполнимой потерей». «Это не дежурные слова. Табаков — последний из могикан. Великий человек, актер, режиссер, театральный деятель и просто выдающийся человек. Его смерть — трагедия для всех, кто причастен к культуре и театру. Это человек, который питал своей энергией, талантом и добротой многие поколения», — заявил «URA.RU» Богомолов. Он уверен, что «мы должны взять заветы и принципы, по которым он жил и строил театр, и бережно их сохранить». «Табаков — это олицетворение доброты в искусстве — и это очень редкая вещь в нашем деле. Он был воплощением жизнелюбия, любви к человеку. Он любил человека и нес эту любовь всем нам», — заключил Богомолов.

Заседание рабочей группы по гражданству В ГД РФ. Москва, говорухин станислав
Говорухин: Смерть Табакова — как смерть Станиславского
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер Александр Балуев через «URA.RU» выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова: «Мы были с ним были знакомы, хотя, конечно, не являлись друзьями. Сейчас сказать можно только одно — это очень большая утрата для всей нашей страны».

За свою актерскую карьеру Олег Табаков сыграл более 120 ролей в кино и около 100 в театре. Актер носил звание народного артиста СССР, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Табаков удостоен многих профессиональных премий и наград. В их числе — «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» «Чайка». Табаков являлся членом Совета по культуре при президенте России, почетным членом Российской академии художеств, академиком Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Прощание с Табаковым состоится в Художественном театре, дата станет известна позднее. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

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