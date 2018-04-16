Какие чувства у жителей Кузбасса вызывает новый губернатор Цивилев

00:41 16 апреля 2018 0

С момента назначения Цивилева губернатором прошло уже десять дней Kremlin.ru

Сергей Цивилев — врио губернатора Кемеровской области — принимает управление регионом. В выходные его поддержал кемеровчанин, драматург Евгений Гришковец, приехавший в родной город. Позитивно о нем начали высказываться и парламентарии: слова поддержки опубликовал депутат Госдумы Антон Горелкин, один из тех, кто ранее настаивал на избрании спикером областного парламента Амана Тулеева, экс-губернатора, чья отставка и изменила статус Цивилева.

Эти изменения происходят стремительно: сам врио губернатора в середине прошлой недели смог только вернуться в Кемерово. До этого больше недели он провел в Москве, где проводил консультации с главами федеральных министерств. Учитывая, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным, Цивилеву было сообщено, что администрация области занимает 73 место по эффективности работы, это было не менее важным, чем нахождение в территории. Корреспонденты «URA.RU» изучили, как к новому руководителю относятся кемеровчане, прожившие под началом Тулеева 21 год.

На месте ТЦ «Зимняя вишня» чиновники уже пообещали разбить сквер. Пока что сгоревшее здание стоит Фото: Данил Айкин © URA.RU

Главным чувством остается растерянность. К региону, который уже много лет живет спокойной и размеренной жизнью, вдруг оказалось приковано внимание всей России. «У нас раньше главной новостью дня было максимум какое-нибудь ограбление», — рассказывает местный фотограф Данил Айкин.

Пожар в «Зимней вишне» и последующие политические события стали шоком для кузбассовцев. «Мы всегда думали, что все эти взрывы, пожары и отставки происходят где-то далеко, в Москве там или Питере, и вдруг такое», — делится с «URA.RU» кемеровский таксист.

К Аману Тулееву у многих отношение очень сложное, по крайней мере, в столице региона. Его заслуги помнят и уважают, но в людях накопилась усталость. Цивилев дает надежду на перемены. За месяц, пока он был замгубернатора, чиновник довольно быстро включился в работу, говорит активист местного ОНФ Максим Учватов. «Он много времени посвящал поездкам по территории: городам и районам. Встречался с крупными и средними предпринимателями, обсуждал, чем может помочь», — рассказывает общественник.

Отток малого и среднего бизнеса из региона — одна из крупнейших проблем Кузбасса. Только за прошлый год в регионе закрылось около 3,5 тысяч малых и средних предприятий.

«Приехав к одному из крупных бизнесменов, Цивилев так и сказал: „Я готов на предпринимателей работать 24 часа в сутки, а вы готовы работать на благо региона?“. Я думаю, это хороший сигнал для бизнеса», — говорит Учватов.

Главными проблемами региона простые жители Кемерово назвали коррупцию и плохую экологию Фото: Данил Айкин © URA.RU

Он считает, что человек, который изначально приехал в регион вице-губернатором по финансовой части, сможет остановить исход бизнесменов из региона.

Главная претензия к Цивилеву у простых жителей — это то, что он варяг. «Обидно, у нас чего, своих людей не нашлось», — заявила «URA.RU» молодая студентка из Кемеровского госуниверситета.

Однако многие и здесь видят преимущество: врио не связан ни с одним из элитных кланов. «Нам понравилось, что после пожара к нам оперативно прибыла делегация следователей из Москвы и похерачила тут всех подряд.

Поэтому, если новый губернатор тоже собирается работать на благо региона, то пусть он будет хоть китаец. Екатерина II вон тоже была немка, но как за страну болела», — делится работник одной из кемеровских гостиниц.

В регионе Максима Учватова называют «кемеровским Навальным». Он постоянно судится с тулеевскими чиновниками, обвиняя их в коррупции. Большинство судов Учватов выигрывает Фото: Данил Айкин © URA.RU

Многие ожидают, что поддержка со стороны Москвы может обернуться финансовыми вливаниями в регион. И, похоже, не зря. Находясь в столице, Цивилев уже успел попросить премьер-министра Дмитрия Медведева помочь построить объездную дорогу через регион. Председатель правительства не отказал. «А ведь эта объездная дорога стоит около 30-35 миллиардов рублей, таких денег в нашей казне просто нет», — уточняет Учватов. Объездная дорога уже много лет нужна кемеровчанам: через центр региональной столицы проходит федеральная трасса, по которой ежедневно проезжает больше 10 тысяч фур.

При этом для варяга Цивилев действует весьма осторожно: в отставку пока что не ушел ни один человек из команды Тулеева. Врио заявил, что будет приглашать специалистов из-за пределов региона лишь по необходимости. Пока что ему приходится работать в политическом вакууме, говорит местный политолог Александр Коновалов.

«В законодательных органах власти сидят люди Тулеева, муниципалитеты возглавляют люди Тулеева, в „Единой России“ — люди Тулеева. Нынешние вице-губернаторы, с которыми Цивилев еще недавно находился на одном уровне, воспринимают его лишь как первого среди равных», — говорит эксперт. Он прогнозирует, что после возвращения Цивилева из Москвы отставки неминуемы, хотя бы как минимум на уровне региональной администрации. С собой из Москвы Цивилев может привезти активных людей из бизнеса, которые и составят костяк новой команды, считает Коновалов.

В отличие от бизнесмена Шкуропатского, в кабинете кемеровского коммуниста Николая Мухина висит портрет Сталина, но он тоже готов поддержать нового врио Фото: Данил Айкин © URA.RU

Впрочем, многие влиятельные жители региона уже сейчас готовы помогать недавно прибывшему варягу. Так, генеральный директор и учредитель ХК «Кузнецкий Альянс» Михаил Шкуропатский заявил, что целиком поддерживает назначение Цивилева. Это имеет большое значение, ведь бизнесмену принадлежит крупнейшее интернет-СМИ в регионе — портал Vse42.ru.

«Я — человек президента. И если Путин его назначил, то я готов поддержать это назначение. Наши журналисты видели его на площади, когда после огромного пожара он вышел к людям (именно там Цивилев заявил, что Игорь Востриков, у которого вся семья погибла на пожаре, „пиарится“. Позже вице-губернатор извинился и встал на колени перед кемеровчанами — прим. ред.). Он произвел впечатление нормального человека», — говорит бизнесмен. Главное, чего он ждет от Цивилева — это демократизации. За время правления Амана Тулеева гражданское общество в регионе сильно съежилось.

Политолог и преподаватель КемГУ Александр Коновалов уверен, что Цивилев заменит тулеевскую команду, вернувшись из Москвы Фото: Данил Айкин © URA.RU

Поддержать Цивилева готовы и местные коммунисты. В этом корреспондента «URA.RU» заверил лидер кемеровского КПРФ Николай Мухин. «Среди моих знакомых есть люди, которые с ним работали, они отзываются о Цивилеве очень хорошо. Говорят, что это человек, у которого есть хозяйственная жилка и который все схватывает на лету», — делится политик.

При этом некоторые кузбассовцы открыто сочувствуют Цивилеву, ведь ему достался непростой регион с непростыми людьми. «У нас народ буйный. Кто-то что-то свистнет, люди берут каски в руки и идут бастовать», — говорит кемеровский таксист задумчиво, проезжая мимо сгоревшей «Зимней вишни». Однако он готов дать Цивилеву шанс: тот уже один раз вышел к людям в чужом регионе, завоевав толику уважения кемеровчан. Дальше доказывать свою пользу придется уже реальными делами.