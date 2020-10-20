Почему Путин неожиданно вспомнил о Чечне на совещании с банкиром

Владимир Путин во время встречи с Борисом Листовым неожиданно заострил внимание на делах в Чечне Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проявил неожиданный интерес к Чечне в ходе встречи с главой Россельхозбанка Борисом Листовым 20 октября. Слушая доклад банкира, глава государства прервал его, чтобы узнать, как обстоят дела в республике. В политсреде связывают особое внимание президента к Чечне с волной негатива в отношении республики, вызванной резонансным убийством в Париже. Его, к слову, Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном уже через несколько часов после разговора с Листовым.

На встрече с президентом Путиным банкир Борис Листов рассказывал о том, как кредитная организация поддерживает своих клиентов — лидеров агропромышленного рынка. Масштабы географии банковской поддержки Листов описал, приведя в пример проекты во Владивостоке и в Калининграде. Но банкир успел только рассказать о крупнейшем свинокомплексе «Мерси Трейд» в Приморском крае, как президент прервал его вопросом: «А в Чечне? Что они выращивают?»

Борис Листов рассказал о крупном агропромышленном проекте в Чечне Фото: Kremlin.ru

«Про Чеченскую Республику: построили новейший тепличный комплекс, называется „ЮгАгроХолдинг“, общее производство — 12,5 тысячи тонн в год. Они обеспечивают не только республику, но и близлежащие регионы. Хороший проект получился, достойный, современный», — ответил Листов. Президент поинтересовался, кто организовал и инвестировал в производство, и был впечатлен, когда узнал, что речь идет о местных бизнесменах: «Здорово. Молодцы».

В публичном пространстве президент не часто заостряет внимание на темах, связанных с Чечней. Судя по сайту Kremlin.ru, в 2020 году глава государства лишь раз развернуто говорил о республике. 5 октября на встрече с учителями он поздравлял преподавателя математики Алихана Динаева из Грозного с днем города и рассказывал, что уже успел пообщаться с главой республики Рамзаном Кадыровым, который в тот же день отмечал день рождения.

«ЮгАгроХолдинг» поставляет продукцию в различные регионы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Неожиданный вопрос президента банкиру о Чечне может быть связан с последними событиями во Франции, где в убийстве школьного учителя обвинили 18-летнего беженца чеченского происхождения, предположил в разговоре с URA.RU политолог Дмитрий Журавлев. Он объяснил, что из-за происшествия в Париже вокруг Чечни был создан негативный фон, а президент предложил обществу образ нормальной республики. Ключевыми адресатами этого месседжа эксперт считает зарубежных инвесторов. К слову, после общения с Листовым президент Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном выразил соболезнования в связи с убийством в Париже.

«Желающих инвестировать в Россию довольно много. Для них и создается другое информационное поле, чтобы к региону был интерес, — сказал Журавлев.

— Но это не пиар, а социально-политический ход. С появлением бизнесменов уровень стабильности в республике резко вырастет».

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza в сентябре публиковала данные за второй квартал 2020 года о доле неформально занятых жителей в регионах. Чечня оказалась на втором месте — 55%. Плюс, республика, несмотря на свой экономический потенциал, остается в топ-пять субъектов по объемам дотаций (30,4 млрд в 2019 году).

«Если там будут развиваться бизнес-проекты, это улучшит и ситуацию с занятостью населения, и снизит террористическую угрозу. Ведь в значительной степени терроризм рождается из-за того, что люди не могут нормально зарабатывать», — сказал URA.RU политолог Сергей Черняховский. Аналогичную точку зрения высказал политолог-экономист Никита Масленников: «Когда в регионе развитый бизнес, то мотивации к другого рода деятельности снижаются, исчезают потенциальные источники конфликтов. Если Чечне удастся продвинуться в развитии предпринимательства, то она может стать одним из опорных западных регионов».

Оперативно получить комментарий в «ЮгАгроХолдинге» не удалось. Журналист URA.RU дозвонился до замдиректора Ахмеда Адаева, но он попросил перезвонить позднее, сославшись на занятость.