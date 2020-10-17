Мужчина, обезглавивший французского учителя, оказался россиянином

Злоумышленник получил вид на жительство весной 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мужчина, обезглавивший учителя во Франции, оказался беженцем из России. Об этом на пресс-конференции заявил глава французской антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

«Нейтрализованный человек Абдулак Абуезидович А. Родился 12 марта 2002 года в Москве», — приводит слова Рикара РИА «Новости». Он уточнил, что нападавший был беженцем чеченской национальности. Злоумышленник получил статус беженца и вид на жительство во Франции 4 марта 2020 года. Он действовал до 2030 года.

По делу об убийстве учителя задержаны уже девять человек. Четверо из них — родственники нападавшего. Личности остальных предполагаемых террористов не раскрываются.

16 октября в пригороде Парижа в средней школе обезглавили учителя истории, сообщает «Национальная служба новостей». Глава Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся терактом, подчеркнул, что погибший учил школьников свободе слова, пишет RT.