В России придумали новое наказание для нетрезвых водителей

В 2020 году в пьяных ДТП погибли свыше 4,4 тыс. человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России предлагают ужесточить наказание для нетрезвых водителей. По мнению автора инициативы, предпринимателя Дмитрия Давыдова , штрафы для тех, кто сел за руль пьяным, необходимо увеличить до 100 тысяч рублей. Кроме того, активист убежден, что вместе с водителями следует наказывать рублем и пассажиров, которые согласились на опасную поездку.

Участник каждого седьмого ДТП — пьяный водитель

Сейчас в России не самая благоприятная ситуация с пьяными ДТП. Cогласно официальной статистике Госавтоинспекции МВД России, в 2020 году почти в каждой седьмой аварии, случившейся на дорогах страны, участвовали пьяные водители. В таких происшествиях погибло свыше 4,4 тыс. человек, пострадали более 24,8 тыс. человек.

«Такое огромное количество случаев позволяет сделать вывод, что действующее законодательство далеко не всегда является сдерживающим фактором против данного правонарушения, влекущего смерти людей», — убежден Давыдов.

Законодатели регулярно поднимают вопрос о необходимости ужесточения наказания для нетрезвых водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С ним согласны и законодатели, которые регулярно поднимают вопрос о необходимости ужесточения наказания. Так, 1 июля 2021 года в стране вступил в силу соответствующий закон. В нем речь идет о нарушителях, которые садятся за руль пьяными повторно. Согласно документу, водитель, который ранее получал административное наказание за пьяную езду, будет оштрафован на сумму от 200 до 300 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности или получит тюремный срок до двух лет. В том случае, если водитель уже имел судимость за пьяное вождение, наказание будет еще более суровым: штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет.

В октябре в кабмине заявили, что прорабатывают вопрос об еще большем ужесточении наказания для водителей, севших за руль в нетрезвом виде повторно. В частности, законодатели рассматривают возможность и вовсе пожизненного лишения прав для такой категории нарушителей.

Пьяным водителям — 100-тысячный штраф

Давыдов предлагает ужесточить наказание в том числе и за первое нарушение. Напомним, сейчас такие водители получают штраф в размере 30 тыс. рублей, также им грозит лишение прав на срок до двух лет. Давыдов предлагает увеличить сумму штрафа до 100 тысяч рублей, а срок лишения прав — до трех лет.

Такое же наказание активист считает адекватным для автовладельцев, которые передали управление транспортным средством нетрезвому человеку. В том случае, если нетрезвый водитель не имел прав, то административное наказание, по мнению предпринимателя, должно быть увеличено с 10-15 суток ареста до 30 суток, при этом штраф также должен составлять 100 тысяч рублей.

Ужесточение наказания для нетрезвых водителей уже подтвердило свою эффективность в Японии и Южной Корее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Давыдов убежден, что ответственность за опасную поездку должны нести и пассажиры, которые, сев в машину к нетрезвому водителю, становятся, по сути, соучастниками преступления. «Налагая денежный штраф за езду вместе с пьяным водителем, государство будет мотивировать пассажиров, чтобы они убеждали водителей воздерживаться от употребления опьяняющих веществ за рулем и от самой езды в нетрезвом виде, и чтобы удостоверились в его трезвости перед поездкой. Очевидно, что это сократит случаи такой незаконной и опасной езды», — считает Давыдов.

Правда, речь в данном случае идет лишь о тех пассажирах, которые знали, что водитель пьян. На пассажиров общественного транспорта и такси штрафы не распространяются. По словам предпринимателя, предлагаемые им инициативы не потребуют никаких бюджетных трат, необходима лишь законодательная поддержка со стороны государства. При этом ужесточение наказания как способ борьбы с нетрезвыми водителями уже подтвердило свою эффективность в других странах.

Как за рубежом

Так, в Японии в течение 2000—2019 годов был принят ряд мер, ужесточающих наказание для пьяных водителей. Как результат — смертность на дорогах сократилась в три раза.

Сейчас в Японии — одно из самых суровых наказаний за пьяную езду. Водителям, в крови которых обнаружено 0,15 мг алкоголя на литр, грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. йен (более 300 тыс. рублей) и лишение свободы на срок до трех лет, а также временное или постоянное лишение водительских прав. В случае более серьезного алкогольного опьянения штраф составляет миллион йен (более 600 тыс. рублей), а срок лишения свободы — пять лет, плюс пожизненное лишение водительских прав.

Для лихачей предлагается поднять штраф с 30 до 100 тыс. рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Если по вине пьяного водителя пострадали или погибли люди, виновник может угодить за решетку на 15 лет. Крупные штрафы в Японии платят и те, кто сел в машину к нетрезвому водителю (до 500 тыс. йен и три года лишения свободы). Точно так же могут наказать и официанта, который налил алкоголь клиенту, зная, что тот за рулем.

Положительный результат после ужесточения наказания для нетрезвых водителей отметили и в Южной Корее. Там, как рассказал Давыдов, в 2019 году для пьяных водителей установили штраф в размере до 20 тыс. вон (1,2 млн рублей) и срок лишения свободы до пяти лет. В случае, если по вине пьяного водителя пострадали люди, свободы могут лишить на 15 лет, в случае смерти — пожизненно. Уже за первые три месяца после ужесточения наказания количество смертей, произошедших из-за нетрезвых водителей, сократилось на 65% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Число задержанных нетрезвых водителей уменьшилось на 31%.

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